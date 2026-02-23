LHCS : Le Pavage Jirico s’accroche

Les quarts de finale 4 de 7 se poursuivaient lors de la fin de semaine débutant le vendredi 20 février dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que les matchs 3 et 4 étaient disputés dans les séries toujours en cours. Dans l’affrontement opposant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli au Plastiques Moore de Saint-Damien, les deux équipes ont offert deux rencontres serrées, chacune nécessitant une période de prolongation.

Vendredi soir, au Centre Rousseau, le Pavage Jirico, qui tirait de l’arrière 0-2 dans la série, a signé un gain important de 3-2 en prolongation. Édouard Ouellet a ouvert la marque en désavantage numérique à 12:11 en première période, avant d’ajouter un second but en avantage numérique à 13:24 en deuxième.

Saint-Damien a réduit l’écart en fin de deuxième engagement grâce à Maxime Aubin, puis Justin Lacombe a nivelé la marque à 10:08 en troisième période. Frédérick Dionne a finalement tranché le débat à 9:45 de la période supplémentaire, complétant une séquence amorcée par Hubert Potvin et Julien Hébert. Les gardiens Félix-Antoine Leblond et William Boily ont chacun fait face à 37 tirs.

Le lendemain, à l’aréna de Saint-Damien, le Plastiques Moore a repris l’avantage dans la série en l’emportant 3-2 en deuxième période de prolongation, portant la marque de la série à 3-1. Maxime Aubin et Charles Dulac-Simard ont donné une avance de 2-0 aux locaux en première période. Nicolas Lamarre a ensuite inscrit deux buts en avantage numérique en deuxième pour égaler la marque 2-2. Après une troisième période et une première prolongation sans but, Raphaël Corriveau a mis fin au match à 5:32 de la cinquième période, avec des passes de Marc-Antoine Houde et Justin Lacombe. William Boily a réalisé 96 arrêts lors des deux rencontres du week-end et a été nommé troisième étoile de la semaine dans la LHCS.

La série se poursuivra le vendredi 27 février à 21 h à Saint-Jean-Port-Joli. Si nécessaire, les matchs 6 et 7 auront lieu successivement à Saint-Damien le samedi 28 février à 19 h 30 et à Saint-Jean-Port-Joli le 1er mars, à une heure qui reste toutefois à préciser.