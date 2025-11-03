Circuit sénior KRTB : Les Seigneurs s’inclinent de justesse à leur premier match de la saison

Les Seigneurs de La Pocatière ont amorcé leur saison 2025-2026 avec une défaite crève-cœur de 3 à 2 face au Construction/Unic du Transcontinental, le 1er novembre dernier devant leurs partisans. Malgré une belle intensité et plusieurs occasions de marquer, les Seigneurs n’ont pas réussi à percer la muraille érigée par le gardien adverse.

Les Pocatois avaient bien toutefois entrepris la rencontre. À mi-chemin du premier engagement, Hubert Tremblay a inscrit le tout premier but de la saison de l’équipe, faisant bondir la foule locale. Cependant, en fin de période, le Transcontinental a profité d’un avantage numérique pour niveler la marque grâce à Gabriel Beauvais, un nouveau venu dans l’alignement.

Les visiteurs ont ensuite pris les devants à la huitième minute du deuxième vingt sur le but du vétéran Frédéric Ouellet, avant de doubler la mise en troisième grâce à Gabriel Levasseur, étincelant avec un but et deux passes.

Un sursaut en fin de match

Les Seigneurs ont redoublé d’ardeur dans les dernières minutes, et Antoine Lord a réduit l’écart à 3-2 en avantage numérique, redonnant espoir à son équipe et à la foule. La Pocatière a tout tenté, multipliant les attaques, mais le gardien Samuel Pearson a repoussé 39 des 41 tirs pour sceller la première victoire de la saison du Transcontinental. Samuel Sirois, devant la cage des Seigneurs, a également été solide avec 26 arrêts.

La première étoile de la rencontre, pleinement méritée, a été décernée à Samuel Pearson, du Transcontinental, qui a offert une performance magistrale devant le filet. Son coéquipier Gabriel Levasseur, impliqué dans les trois buts de son équipe avec un but et deux passes, a récolté la deuxième. Du côté des Seigneurs, Miguel Picard s’est vu attribuer la troisième étoile pour son travail acharné et constant à l’attaque tout au long de la partie.

Rappelons que l’Impérial de Saint-Pascal a remporté son premier match de la saison avec une victoire de 2 à 0 face au Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien.