MRC de Kamouraska, résultats des élections municipales

Ville de La Pocatière
Mairie
Vincent Bérubé : Élu sans opposition
Poste 1 (district Saint-Onésime-d’Ixworth)
Denis Miville : avec 59,55 % des voix (face à Cathy Fontaine : 40,45 %)
Poste 2 (district Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
Jean-François Pelletier : Élu avec 83,1 % des voix (face à Josée Michaud : 16,9 %)
Poste 3 (district Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
Natasha Pelletier : Élue avec 51,57 % des voix (face à Maryse Pelletier : 29,15 % et Carole Lévesque : 19,28 %)
Poste 4 (district La Pocatière)
Maxime Paradis : Élu sans opposition
Poste 5 (district La Pocatière)
Denis Lévesque : Élu sans opposition
Poste 6 (district La Pocatière)
Émilie Dionne St-Pierre : Élue avec 56,37 % des voix (face à Luc Pelletier : 43,63 %)
Mont-Carmel
Mairie
Denis Lévesque, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu sans opposition
Poste 1
Mélanie Lévesque, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 76,51 % des voix (face à Ghislain Dionne : 23,49 %)
Poste 2
Diane Rancourt, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 74,77 % des voix (face à Jean-Paul Roussel : 25,23 %)
Poste 3
Josée-Ann Dumais, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 75,35 % des voix (face à Réjeanne Raymond-Roussel : 24,65 %)
Poste 4
Louis Lahaye-Roy, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu avec 70,23 % des voix (face à Lucien Dionne : 19,77 % et Lauréat Jean : 10 %)
Poste 5
Julie St-Pierre, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue sans opposition
Poste 6
Jimmy Paquet-Cormier, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu sans opposition
Rivière-Ouelle
Mairie
Gilles Martin : Élu sans opposition
Poste 1
Rémi Faucher : Élu sans opposition
Poste 2
René Brun : Élu sans opposition
Poste 3
Yves Martin : Élu sans opposition
Poste 4
Marie Dubois : Élue sans opposition
Poste 5
Germain Ouellet : Élu sans opposition
Poste 6
Lorraine Demers : Élue sans opposition
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Mairie
Nicolas Bradette : Élu sans opposition
Poste 1
Rosaire Morneau : Élu sans opposition
Poste 2
Marie-Claude Pelletier : Élue avec 60 % des voix (face à Nicolas Paquet : 40 %)
Poste 3
Cydia Beaulieu : Élue sans opposition
Poste 4
Rose Dionne : Élue avec 55,58 % des voix (face à Line Dumont : 44,42 %)
Poste 5
Pascal Bélanger : Élu sans opposition
Poste 6
Johanne Bernier : Élue avec 58,11 % des voix (face à Marie-Amélie Dubé : 41,89 %)
Saint-André-de-Kamouraska
Mairie
Chantal Parenteau : Élue sans opposition
Poste 1
Josianne Sirois : Élue sans opposition
Poste 2
Sébastien Lapointe : Élu sans opposition
Poste 3
Caroline Roberge : Élue sans opposition
Poste 4
Marc-André Thibeault : Élu sans opposition
Poste 5
Isabelle Castonguay : Élue sans opposition
Poste 6
Grégoire Bergeron-Carrière : Élu sans opposition
Saint-Bruno-de-Kamouraska
Mairie
Gilles Plourde : Élu sans opposition
Poste 1
Julien Galarneau Allaire : Élu sans opposition
Poste 2
Martin Landry : Élu sans opposition
Poste 3
Véronique Caron : Élue sans opposition
Poste 4
Enrico Frève : Élu sans opposition
Poste 5
Julie Nadeau : Élue sans opposition
Poste 6
Marie-Josée Caron : Élue sans opposition
Saint-Denis-De La Bouteillerie
Mairie
Frédéric Landry : Élu sans opposition
Poste 1
Guy Roy : Élu sans opposition
Poste 2
Jean Dubé : Élu sans opposition
Poste 3
René Landry : Élu sans opposition
Poste 4
Normand Dumais : Élu sans opposition
Poste 5
Nathalie Caron : Élue sans opposition
Poste 6
Sylvain St-Denis : Élu sans opposition
Saint-Gabriel-Lalemant
Mairie
Gilles DesRosiers : Élu avec 65,76 % des voix (face à Evans Gagnon : 23,94 % et Alain D’Anjou : 10,3 %)
Poste 1
Gilles Ouellet : Élu sans opposition
Poste 2
Claudine Lévesque : Élue sans opposition
Poste 3
Stéphanie Bard : Élue sans opposition
Poste 4
Marc-André Lavoie : Élu sans opposition
Poste 5
Laura Lévesque : Élue sans opposition
Poste 6
Catherine Michaud : Élue sans opposition
Saint-Germain-de-Kamouraska
Mairie
Roger Moreau : Élu sans opposition
Poste 1
Julie Gagnon : Élue sans opposition
Poste 2
Kevin Massicotte : Élu sans opposition
Poste 3
Paul-André Michaud : Élu sans opposition
Poste 4
Simon-Pierre Ouellet : Élu sans opposition
Poste 5
Marie-Ève Michaudville : Élue sans opposition
Poste 6
Monique Potvin : Élue sans opposition
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Mairie
Nancy St-Pierre : Élue sans opposition
Poste 1
Michel Bélanger : Élu sans opposition
Poste 2
Pierre-Yves L’Hérault : Élu sans opposition
Poste 3
Catherine Gagnon : Élue sans opposition
Poste 4
Claude Ouellet : Élu sans opposition
Poste 5
Manon Guérette : Élue sans opposition
Poste 6
Renaud Ouellet : Élu sans opposition
Saint-Pacôme
Mairie
Louise Chamberland : Élue sans opposition
Poste 1
Karine St-Germain : Élue sans opposition
Poste 2
Jennifer Ouellet : Élue sans opposition
Poste 3
Claire Gagnon : Élue sans opposition
Poste 4
Annick D’Amours : Élue sans opposition
Poste 5
Benoit Harton : Élu sans opposition
Poste 6
Chantal Boily : Élue sans opposition
Saint-Pascal
Mairie
Solange Morneau, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition
Poste 1
Francis Ouellet, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition
Poste 2
Isabelle Chouinard, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition
Poste 3
Josée Chouinard, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition
Poste 4
François Gagné-Bérubé, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition
Poste 5
Caroline Hudon, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition
Poste 6
Alain Potvin, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition
Saint-Philippe-de-Néri
Mairie
Frédéric Lizotte : Élu sans opposition
Poste 1
Alain Castonguay : Élu sans opposition
Poste 2
Marco Lizotte : Élu sans opposition
Poste 3
Pascal D’Anjou : Élu sans opposition
Poste 4
Jean-Marie Michaud : Élu sans opposition
Poste 5
Roland Lévesque : Élu sans opposition
Poste 6
Pascal Chouinard
Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Mairie
Annie Levasseur : Élue sans opposition
Poste 1
Steeves Bouchard : Élu avec 56,76 % des voix (face à Paul Thériault : 43,24 %)
Poste 2
Picard Christiane : Élue sans opposition
Poste 3
Marc Landry : Élu sans opposition
Poste 4
Gérald Desrosiers : Élu sans opposition
Poste 5
Ann-Sophie Marin : Élue avec 73,99 % des voix (face à Steeve Santerre : 26,01 %)
Poste 6
Cynthia Ouellet : Élue sans opposition
Kamouraska
Mairie
Gilles A, Michaud : Élu sans opposition
Poste 1
Michel Dion : Élu sans opposition
Poste 2
Mario Pelletier : Élu sans opposition
Poste 3
Christian Drapeau : Élu avec 72,68 % des voix (face à Raymond Malo : 27,32 %)
Poste 4
Bertin Ouellet : Élu sans opposition
Poste 5
Hervé Voyer : Élu sans opposition
Poste 6
Bernard Labrie : Élu avec 75,71 % des voix (face à Jacques Sirois : 24,29 %)
*Les données du site d’Élections Québec prévalent en cas d’interrogation