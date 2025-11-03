MRC de Kamouraska, résultats des élections municipales

Ville de La Pocatière

Mairie

Vincent Bérubé : Élu sans opposition

Poste 1 (district Saint-Onésime-d’Ixworth)

Denis Miville : avec 59,55 % des voix (face à Cathy Fontaine : 40,45 %)

Poste 2 (district Sainte-Anne-de-la-Pocatière)

Jean-François Pelletier : Élu avec 83,1 % des voix (face à Josée Michaud : 16,9 %)

Poste 3 (district Sainte-Anne-de-la-Pocatière)

Natasha Pelletier : Élue avec 51,57 % des voix (face à Maryse Pelletier : 29,15 % et Carole Lévesque : 19,28 %)

Poste 4 (district La Pocatière)

Maxime Paradis : Élu sans opposition

Poste 5 (district La Pocatière)

Denis Lévesque : Élu sans opposition

Poste 6 (district La Pocatière)

Émilie Dionne St-Pierre : Élue avec 56,37 % des voix (face à Luc Pelletier : 43,63 %)

Mont-Carmel

Mairie

Denis Lévesque, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu sans opposition

Poste 1

Mélanie Lévesque, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 76,51 % des voix (face à Ghislain Dionne : 23,49 %)

Poste 2

Diane Rancourt, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 74,77 % des voix (face à Jean-Paul Roussel : 25,23 %)

Poste 3

Josée-Ann Dumais, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue avec 75,35 % des voix (face à Réjeanne Raymond-Roussel : 24,65 %)

Poste 4

Louis Lahaye-Roy, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu avec 70,23 % des voix (face à Lucien Dionne : 19,77 % et Lauréat Jean : 10 %)

Poste 5

Julie St-Pierre, équipe Mont-Carmel en confiance : Élue sans opposition

Poste 6

Jimmy Paquet-Cormier, équipe Mont-Carmel en confiance : Élu sans opposition

Rivière-Ouelle

Mairie

Gilles Martin : Élu sans opposition

Poste 1

Rémi Faucher : Élu sans opposition

Poste 2

René Brun : Élu sans opposition

Poste 3

Yves Martin : Élu sans opposition

Poste 4

Marie Dubois : Élue sans opposition

Poste 5

Germain Ouellet : Élu sans opposition

Poste 6

Lorraine Demers : Élue sans opposition

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Mairie

Nicolas Bradette : Élu sans opposition

Poste 1

Rosaire Morneau : Élu sans opposition

Poste 2

Marie-Claude Pelletier : Élue avec 60 % des voix (face à Nicolas Paquet : 40 %)

Poste 3

Cydia Beaulieu : Élue sans opposition

Poste 4

Rose Dionne : Élue avec 55,58 % des voix (face à Line Dumont : 44,42 %)

Poste 5

Pascal Bélanger : Élu sans opposition

Poste 6

Johanne Bernier : Élue avec 58,11 % des voix (face à Marie-Amélie Dubé : 41,89 %)

Saint-André-de-Kamouraska

Mairie

Chantal Parenteau : Élue sans opposition

Poste 1

Josianne Sirois : Élue sans opposition

Poste 2

Sébastien Lapointe : Élu sans opposition

Poste 3

Caroline Roberge : Élue sans opposition

Poste 4

Marc-André Thibeault : Élu sans opposition

Poste 5

Isabelle Castonguay : Élue sans opposition

Poste 6

Grégoire Bergeron-Carrière : Élu sans opposition

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Mairie

Gilles Plourde : Élu sans opposition

Poste 1

Julien Galarneau Allaire : Élu sans opposition

Poste 2

Martin Landry : Élu sans opposition

Poste 3

Véronique Caron : Élue sans opposition

Poste 4

Enrico Frève : Élu sans opposition

Poste 5

Julie Nadeau : Élue sans opposition

Poste 6

Marie-Josée Caron : Élue sans opposition

Saint-Denis-De La Bouteillerie

Mairie

Frédéric Landry : Élu sans opposition

Poste 1

Guy Roy : Élu sans opposition

Poste 2

Jean Dubé : Élu sans opposition

Poste 3

René Landry : Élu sans opposition

Poste 4

Normand Dumais : Élu sans opposition

Poste 5

Nathalie Caron : Élue sans opposition

Poste 6

Sylvain St-Denis : Élu sans opposition

Saint-Gabriel-Lalemant

Mairie

Gilles DesRosiers : Élu avec 65,76 % des voix (face à Evans Gagnon : 23,94 % et Alain D’Anjou : 10,3 %)

Poste 1

Gilles Ouellet : Élu sans opposition

Poste 2

Claudine Lévesque : Élue sans opposition

Poste 3

Stéphanie Bard : Élue sans opposition

Poste 4

Marc-André Lavoie : Élu sans opposition

Poste 5

Laura Lévesque : Élue sans opposition

Poste 6

Catherine Michaud : Élue sans opposition

Saint-Germain-de-Kamouraska

Mairie

Roger Moreau : Élu sans opposition

Poste 1

Julie Gagnon : Élue sans opposition

Poste 2

Kevin Massicotte : Élu sans opposition

Poste 3

Paul-André Michaud : Élu sans opposition

Poste 4

Simon-Pierre Ouellet : Élu sans opposition

Poste 5

Marie-Ève Michaudville : Élue sans opposition

Poste 6

Monique Potvin : Élue sans opposition

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Mairie

Nancy St-Pierre : Élue sans opposition

Poste 1

Michel Bélanger : Élu sans opposition

Poste 2

Pierre-Yves L’Hérault : Élu sans opposition

Poste 3

Catherine Gagnon : Élue sans opposition

Poste 4

Claude Ouellet : Élu sans opposition

Poste 5

Manon Guérette : Élue sans opposition

Poste 6

Renaud Ouellet : Élu sans opposition

Saint-Pacôme

Mairie

Louise Chamberland : Élue sans opposition

Poste 1

Karine St-Germain : Élue sans opposition

Poste 2

Jennifer Ouellet : Élue sans opposition

Poste 3

Claire Gagnon : Élue sans opposition

Poste 4

Annick D’Amours : Élue sans opposition

Poste 5

Benoit Harton : Élu sans opposition

Poste 6

Chantal Boily : Élue sans opposition

Saint-Pascal

Mairie

Solange Morneau, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition

Poste 1

Francis Ouellet, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition

Poste 2

Isabelle Chouinard, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition

Poste 3

Josée Chouinard, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition

Poste 4

François Gagné-Bérubé, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition

Poste 5

Caroline Hudon, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élue sans opposition

Poste 6

Alain Potvin, équipe Ensemble pour Saint-Pascal : Élu sans opposition

Saint-Philippe-de-Néri

Mairie

Frédéric Lizotte : Élu sans opposition

Poste 1

Alain Castonguay : Élu sans opposition

Poste 2

Marco Lizotte : Élu sans opposition

Poste 3

Pascal D’Anjou : Élu sans opposition

Poste 4

Jean-Marie Michaud : Élu sans opposition

Poste 5

Roland Lévesque : Élu sans opposition

Poste 6

Pascal Chouinard

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Mairie

Annie Levasseur : Élue sans opposition

Poste 1

Steeves Bouchard : Élu avec 56,76 % des voix (face à Paul Thériault : 43,24 %)

Poste 2

Picard Christiane : Élue sans opposition

Poste 3

Marc Landry : Élu sans opposition

Poste 4

Gérald Desrosiers : Élu sans opposition

Poste 5

Ann-Sophie Marin : Élue avec 73,99 % des voix (face à Steeve Santerre : 26,01 %)

Poste 6

Cynthia Ouellet : Élue sans opposition

Kamouraska

Mairie

Gilles A, Michaud : Élu sans opposition

Poste 1

Michel Dion : Élu sans opposition

Poste 2

Mario Pelletier : Élu sans opposition

Poste 3

Christian Drapeau : Élu avec 72,68 % des voix (face à Raymond Malo : 27,32 %)

Poste 4

Bertin Ouellet : Élu sans opposition

Poste 5

Hervé Voyer : Élu sans opposition

Poste 6

Bernard Labrie : Élu avec 75,71 % des voix (face à Jacques Sirois : 24,29 %)

*Les données du site d’Élections Québec prévalent en cas d’interrogation