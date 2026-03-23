L’Islet souhaite installer deux nouvelles bornes de recharge près du camping

La Municipalité de L’Islet souhaite aller de l’avant avec l’installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution visant à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d’Hydro-Québec qui prévoit le financement de 4500 bornes de recharge destinées aux municipalités du Québec.

La résolution, proposée par le conseiller Pascal Bernier et appuyée par André Blanchet, prévoit l’installation de deux bornes de recharge sur rue dans le secteur de la rue Panet, à proximité du camping municipal.

Selon les informations présentées lors de la séance, ce secteur a été choisi notamment en raison de son achalandage touristique, et de sa proximité avec la route 132. L’objectif est de permettre aux visiteurs de recharger leur véhicule tout en profitant des attraits du secteur, notamment le quai, le camping et les commerces à proximité. « C’est un coin plus touristique, près du quai et du camping. Les gens qui circulent sur la 132 peuvent s’y arrêter et découvrir le secteur », a expliqué au Placoteux le maire de L’Islet, Germain Pelletier.

Pour l’instant, la Municipalité n’a pas encore reçu de confirmation concernant l’octroi de la subvention. La résolution adoptée vise surtout à permettre à l’administration municipale de déposer rapidement la demande lorsque l’appel de projets sera ouvert. Les montants exacts que la Municipalité pourrait recevoir ne sont pas encore connus.

Les élus ont toutefois indiqué qu’un certain investissement municipal sera nécessaire, même si la demande de subvention est acceptée. « Oui, la Municipalité devra débourser une partie des coûts, mais pour l’instant, on ne peut pas préciser les montants exacts », ajoute le maire, soulignant au passage que les coûts d’installation peuvent varier selon le moment des travaux et les conditions du marché.

Actuellement, une borne publique est déjà installée sur la 7e Rue à L’Islet. Une autre borne est également accessible à la pharmacie du secteur, mais il s’agit d’une installation privée. L’ajout de nouvelles bornes vise notamment à répondre à l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, et à améliorer l’offre de services pour les visiteurs. « De plus en plus de gens circulent avec des véhicules électriques. Les applications indiquent où se trouvent les bornes, et ça peut inciter les voyageurs à s’arrêter chez nous », conclut le maire Pelletier.

Pour la Municipalité, il s’agit donc d’une initiative qui pourrait répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques, tout en contribuant au développement touristique local.