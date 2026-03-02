Circuit sénior KRTB : Saint-Pascal frappe deux fois en prolongation

Les séries du Circuit sénior KRTB ont offert un week-end spectaculaire, amorcé le vendredi 27 février dernier, marqué par deux victoires en prolongation dans la série A, et un partage des honneurs dans la série B.

Dans la série A, l’Impérial de Saint-Pascal a pris les devants 2-0 face aux Seigneurs de La Pocatière, grâce à deux gains arrachés en surtemps. Dans la série B, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata et le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental ont partagé les deux premières rencontres.

Série A

Vendredi, devant 726 spectateurs à Saint-Pascal, le capitaine Anthony Pelletier a joué les héros en inscrivant son troisième but du match en deuxième période de prolongation, procurant une victoire de 6-5 aux siens. Auteur d’un tour du chapeau, Pelletier a mérité la première étoile de la rencontre. Du côté des Seigneurs, Gabriel Lizotte s’est illustré avec deux buts et deux passes dans un match riche en rebondissements.

La Pocatière a mené à plusieurs reprises, mais l’Impérial a su revenir chaque fois dans la rencontre, profitant notamment de son jeu de puissance. Devant le filet, Santiago Murcia a été solide, repoussant 51 tirs pour signer sa première victoire des présentes séries.

Samedi, à La Pocatière, le scénario s’est répété. L’Impérial l’a emporté 3-2 en prolongation, cette fois grâce au but de la recrue Jacob Poirier, inscrit après seulement 58 secondes de jeu en surtemps. Zacharie Charest et Émile Ouellet avaient marqué en temps réglementaire pour Saint-Pascal, tandis qu’Antoine Lord et Loïc St-Laurent ont répliqué pour les Seigneurs. Murcia a de nouveau brillé avec 39 arrêts, permettant à Saint-Pascal de rentrer à la maison avec une avance confortable de 2-0 dans la série.

Série B

Vendredi, à Dégelis, les Prédateurs ont remporté le match initial 5-2 devant 747 partisans. Justin Moreau a dirigé l’attaque avec deux buts, dont celui de la victoire en fin de rencontre. Phélix Bossé a scellé l’issue du match dans un filet désert, tandis que le gardien Marc-Olivier Roy a signé une troisième victoire en séries en repoussant 22 des 24 tirs dirigés vers lui.

Le Transcontinental a toutefois répliqué dimanche avec une victoire offensive de 7-4, pour créer l’égalité 1-1 dans la série. Alex Emond et le capitaine Carl Thibault ont mené l’attaque avec deux buts chacun. Les Prédateurs ont effacé un déficit de 4-1 pour niveler la marque 4-4 en troisième période, mais le Frontalier a repris les devants avant de confirmer sa victoire en fin de match.

Les séries se poursuivront le week-end prochain alors que les Seigneurs tenteront de se relancer face à l’Impérial, tandis que la série B se transportera à Dégelis et à Rivière-Bleue pour le troisième et le quatrième affrontement.