LHCS : Le Pavage Jirico complète un retour spectaculaire et file en demi-finale

Les participants aux demi-finales de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) sont maintenant connus — et s’il y a une formation qui arrive avec le vent dans les voiles, c’est bien le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Au terme des quarts de finale quatre de sept disputés lors du week-end du 27 février, le Décor Mercier de Montmagny, les Mercenaires de Lotbinière et le Pavage Jirico ont rejoint le Giovannina de Sainte-Marie au prochain tour. Du côté du Pavage, le billet pour les demi-finales a été arraché avec caractère. Tirant de l’arrière 1-3 dans sa série face au Plastiques Moore de Saint-Damien, la formation port-jolienne a signé trois victoires consécutives pour compléter une remontée spectaculaire et s’imposer en sept matchs.

Dos au mur, mais pas à genoux

Vendredi soir, le Pavage Jirico n’avait plus droit à l’erreur. En retard 1-3 dans la série, les Port-Joliens ont répondu avec autorité en l’emportant 5-1, provoquant la tenue d’un sixième match. Jean-Sébastien Boudreault et Nicolas Lamarre ont rapidement donné le ton en première période, avant que Frédérick Dionne et Charles Hébert ne creusent l’écart. Joshua Desmarais est venu enfoncer le clou en avantage numérique, tandis que le gardien Félix-Antoine Leblond a frôlé le blanchissage.

Le lendemain, à Saint-Damien, le scénario s’est répété : le Pavage Jirico a tenu bon dans un duel serré pour l’emporter 3-2, et pousser la série à la limite d’un septième affrontement. Menés 1-0 après 20 minutes de jeu, les visiteurs ont profité de l’indiscipline adverse pour frapper en avantage numérique. Nicolas Lamarre a d’abord nivelé la marque, avant qu’Émile Lambert ne donne les devants aux siens. Lambert a d’ailleurs inscrit le but victorieux en troisième période, envoyant ainsi la série à un match ultime au Centre Rousseau.

Le Centre Rousseau en ébullition

Dimanche soir, devant leurs partisans, les joueurs du Pavage Jirico ont complété leur œuvre avec une victoire convaincante de 5-1. Après l’égalisation du Plastiques Moore en début de deuxième période, les Port-Joliens ont fait parler leur unité en avantage numérique. Édouard Ouellet, Joshua Desmarais et Julien Hébert ont successivement fait vibrer les cordages, les deux derniers buts étant inscrits à seulement 31 secondes d’intervalle. Zacharie Dumas a confirmé l’issue du match en troisième période, scellant une remontée qui restera gravée dans les annales de la formation.

Un défi de taille face à Montmagny

En demi-finale, le Pavage Jirico croisera le fer avec le Décor Mercier de Montmagny, qui a éliminé les Éperviers de Saint-Charles en cinq matchs, notamment grâce à une performance impressionnante du gardien Antoine Coulombe, auteur de 53 arrêts dans le match décisif. De l’autre côté du tableau, le Giovannina de Sainte-Marie affrontera les Mercenaires de Lotbinière, ces derniers ayant eu besoin de six rencontres pour venir à bout des Hunters de Saint-Prosper.