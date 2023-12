CJE Région L’Islet : Candide Harvey nommée directrice générale adjointe

Véronique Thivierge, présidente du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Région L’Islet, annonce la nomination de Candide Harvey au poste de directrice générale adjointe de l’organisme. Cette nomination sera en vigueur dès le 8 janvier 2024.

Sous la supervision de la direction générale, Mme Harvey soutiendra avec dynamisme la direction générale dans ses responsabilités, elle participera au développement des services offerts à la clientèle, à la pérennité de l’organisation et à accroître son rayonnement dans la communauté.

En plus d’être responsable des communications, elle accompagnera la direction dans la planification stratégique et dans les redditions des comptes. Candide Harvey est agente en entrepreneuriat jeunesse pour le CJE depuis un an.

Elle est titulaire d’une technique en muséologie du Collège Montmorency, d’une majeure en anthropologie, ainsi qu’une attestation en gestion à la TELUQ. Elle possède une solide expertise en planification et supervision de projets.

Source : Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet