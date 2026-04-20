Cliniques de passeports du printemps : Un service apprécié et en forte demande

Les cliniques de passeports organisées ce printemps à Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac par l’équipe du député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata ont connu un franc succès, confirmant la pertinence de cette initiative auprès des citoyens de la circonscription.

Offertes à une semaine d’intervalle, ces cliniques ont permis d’assurer un service accessible et fluide grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles. Au total, plus de 875 demandes de passeport ont été traitées, selon le bilan rendu public par le bureau du député.

Bernard Généreux souligne l’engouement constant de la population pour ce type de service de proximité. « La réponse de la population est toujours au rendez-vous. Ces cliniques simplifient les démarches dans un environnement humain et efficace », affirme-t-il.

L’approche chaleureuse et professionnelle des bénévoles est également largement saluée par les participants. Plusieurs citoyens en étaient d’ailleurs à leur deuxième demande, ayant déjà utilisé ce service lors des premières éditions il y a près de dix ans. « On nous le dit à chaque clinique : c’est un service de confiance, apprécié pour son approche humaine », ajoute M. Généreux.

Du côté des bénévoles, l’engagement se renouvelle d’année en année. Leur implication contribue à créer une véritable chaîne de solidarité, tout en permettant d’offrir un accompagnement rassurant aux citoyens dans leurs démarches administratives.

Le député tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles, ainsi que les partenaires locaux ayant accueilli les cliniques, soit l’Espace citoyen de Montmagny, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et le Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac. Il souligne également la contribution de Ghislain Mailloux, photographe officiel depuis les débuts de cette initiative, dont la présence constante contribue à la qualité du service offert.

Les cliniques de passeports seront de retour à l’automne. D’ici là, le service d’accompagnement demeure offert en tout temps dans les bureaux de circonscription de Montmagny et de Rivière-du-Loup. « Merci à tous pour votre confiance renouvelée. C’est toujours un privilège de vous servir », conclut le député.