Cocktail dînatoire pour soutenir les étudiants

La Fondation du Cégep de La Pocatière tiendra le 4 juin prochain la quatrième édition de son Cocktail dînatoire Desjardins Ensemble, réalisons des rêves, une activité-bénéfice visant à soutenir financièrement les étudiants en situation de vulnérabilité.

L’événement se déroulera à compter de 17 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny, et s’inscrit dans un contexte préoccupant, alors que l’insécurité alimentaire touche une proportion importante de la population étudiante. Selon les données évoquées par la Fondation, près d’un étudiant sur deux serait concerné par cette réalité, ce qui affecte directement leur capacité à poursuivre leurs études dans des conditions adéquates.

« Comme nous avons pu le constater dernièrement, l’insécurité alimentaire au cégep touche près d’un élève sur deux. Dans ce contexte, je vous invite à poser un geste non seulement concret, mais aussi exceptionnel et généreux », affirme le président de la Fondation du Cégep de La Pocatière, Réjean Lemieux, qui lance ainsi un appel à la mobilisation, et insiste sur l’importance d’un soutien collectif pour permettre aux étudiants de se concentrer sur leur parcours scolaire. « Ne pas pouvoir s’offrir les produits de première nécessité, ne pas manger à sa faim, ou ne pas pouvoir se concentrer sur ses études […] sont des irritants que nous pouvons tous ensemble diminuer, afin de leur permettre de décrocher un diplôme », ajoute-t-il.

Une soirée tournée vers l’entraide

L’activité vise à recueillir des fonds qui seront entièrement redistribués aux étudiants dans le besoin, tant au Cégep de La Pocatière qu’à son campus de Montmagny. Les billets sont offerts au coût de 125 $, incluant un reçu fiscal de 60 $, et les organisateurs espèrent une forte participation du milieu afin de maximiser les retombées de la soirée.

Parmi les nouveautés cette année, les participants pourront profiter de l’animation du groupe Les Zélectrons libres, ainsi que d’une formule de moitié-moitié électronique, une première pour l’événement.

La Fondation mise également sur la portée humaine de la soirée en proposant un témoignage inspirant. L’invitée d’honneur, Geneviève Paris, vice-présidente logistique, stratégie et communication chez Paber Aluminium, viendra partager son parcours. Diplômée du Centre d’études collégiales de Montmagny en 1999, elle a poursuivi ses études à l’Université Laval, avant de s’impliquer activement dans l’entreprise familiale et dans plusieurs causes communautaires.

Un engagement ancré dans la communauté

Au-delà de la collecte de fonds, l’événement se veut aussi un moment de sensibilisation à la réalité vécue par les étudiants. La Fondation rappelle que derrière les chiffres se cachent des jeunes qui doivent concilier études, travail, et parfois des difficultés financières importantes.

L’implication de figures comme Geneviève Paris illustre d’ailleurs l’importance du lien entre le milieu de l’éducation et celui des affaires. Active dans plusieurs organismes et engagée dans sa communauté, elle représente un exemple de réussite qui, selon la Fondation, peut inspirer les étudiants, et les encourager à persévérer malgré les obstacles.

Les organisateurs souhaitent ainsi créer un mouvement de solidarité autour de la réussite éducative, en rappelant que chaque contribution peut faire une différence concrète dans le quotidien des étudiants.

« Ces jeunes adultes […] méritent toute notre attention. Nous, comme société, avons besoin de chacun d’eux », conclut Réjean Lemieux, en invitant la population à répondre présente à cette soirée placée sous le signe de la générosité et de l’espoir.