Quand les jouets racontent notre histoire au Café culturel L’Ilette

Le Café culturel L’Ilette accueillera, le dimanche 26 avril à 13 h 30, la conférence Si mon enfance m’était contée, présentée par Arts et Culture L’Islet et animée par le collectionneur Jean Bouchard.

À travers une soixantaine de jouets anciens, il propose une plongée dans l’univers des enfants québécois de 1939 à 1969. Toupies, sifflets et jouets mécaniques reprendront vie, révélant des pans de notre histoire, entre traditions, modes de vie et transmission culturelle.

Cette rencontre permettra aussi de faire des liens avec les jouets d’aujourd’hui, tout en ravivant des souvenirs d’enfance empreints de nostalgie.

Ouverte à tous, l’activité se tiendra au 50, chemin des Pionniers Est à L’Islet. Une contribution volontaire de 10 $ est suggérée.

Source : Arts et culture L’Islet