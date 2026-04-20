L’Impérial conclut sa saison de rêve avec un premier championnat

Mission accomplie pour l’Impérial. La formation de Saint-Pascal a conclu une saison déjà remarquable de la plus belle des façons, vendredi soir en mettant la main sur le premier championnat de son histoire dans le Circuit sénior KRTB. Devant ses partisans, l’Impérial a signé une victoire convaincante de 7 à 4 face aux Prédateurs/Carquest du Témiscouata, mettant ainsi un terme à la série finale en cinq matchs (4-1).

Dans ce match ultime disputé le 17 avril, l’attaque de Saint-Pascal a encore une fois répondu présente, menée par un Jacob Poirier en grande forme. L’attaquant, nommé troisième étoile, a connu une soirée dominante avec une récolte de deux buts et deux passes, jouant un rôle déterminant dans ce sacre historique.

Le ton de la rencontre a été donné dès les premières secondes. À peine une minute après la mise au jeu initiale, Raphaël Hamelin faisait déjà vibrer les cordages, soulevant la foule et plaçant rapidement l’Impérial en contrôle. Le Témiscouata n’a toutefois pas tardé à réagir : Maxime Dugas a nivelé la marque à la 11e minute, ramenant les deux équipes à égalité après vingt minutes de jeu.

L’Impérial a repris les devants dès le début du deuxième engagement. À la deuxième minute, Jacob Poirier redonnait l’avance aux siens avant de voir Zacharie Charest accentuer l’écart en avantage numérique à mi-période. Les Prédateurs ont néanmoins refusé de plier, Justin Moreau réduisant l’écart en fin d’engagement, eux aussi en supériorité numérique, pour ramener le pointage à 3 à 2.

La troisième période a scellé l’issue du match. Anthony Pelletier a d’abord redonné une priorité de deux buts à l’Impérial à la sixième minute. Moins de deux minutes plus tard, Antoine Michaud en rajoutait, profitant d’un jeu de puissance pour porter la marque à 5 à 2. Le Témiscouata a tenté une remontée grâce à deux buts de Gabriel Dumont, dont un en avantage numérique, mais Saint-Pascal a gardé le cap. Jacob Poirier a ensuite inscrit son deuxième filet du match à la neuvième minute, redonnant une avance de trois buts aux siens, avant qu’Anthony Pelletier ne scelle l’issue de la rencontre avec un but dans un filet désert.

Devant le filet, Santiago Murcia a été fidèle à lui-même. Nommé première étoile, le gardien a signé sa huitième victoire des séries éliminatoires en multipliant les arrêts clés, particulièrement lors des poussées adverses. Du côté du Témiscouata, Patrick Lepage a été bombardé de tirs et a cédé à six reprises.

Avec ce triomphe, l’Impérial de Saint-Pascal vient couronner une saison dominante (premier de la saison régulière) et inscrire son nom dans l’histoire du circuit KRTB. Une conquête qui témoigne non seulement du talent de la formation, mais également de sa constance et de sa capacité à livrer dans les moments les plus importants.