Collision frontale entre deux camions lourds sur la route 204 à Sainte-Perpétue

Une violente collision impliquant deux camions lourds est survenue le lundi 9 mars vers 14 h 15 sur la route 204 à Sainte-Perpétue, près de l’intersection du rang La Fontaine.

L’accident met en cause un fourgon utilitaire à accès debout et un camion semi-remorque transportant des billots de bois. Selon les premières informations, le conducteur du fourgon aurait dévié de sa voie avant d’entrer en collision frontale avec le camion de bois qui circulait en sens inverse.

L’impact a été suffisamment violent pour nécessiter l’intervention des pompiers afin de secourir le conducteur du plus petit véhicule. Les pinces de désincarcération ont été utilisées pour l’extirper de l’habitacle lourdement endommagé.

Gravement blessé, l’homme a été transporté d’urgence vers un centre hospitalier. Son état est toujours jugé critique. Un enquêteur spécialisé en scène de collision s’est rendu sur place afin d’analyser les circonstances de l’accident.

La route 204 a dû être complètement fermée à la circulation pendant plusieurs heures. De nombreux débris ainsi que des billots de bois se sont retrouvés sur la chaussée, compliquant le travail des services d’urgence et des équipes chargées du nettoyage. Des déviations ont été mises en place pendant l’intervention. La circulation a finalement été rouverte vers 23 h, une fois la scène sécurisée.