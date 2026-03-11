Le Musée de la mémoire vivante lance les conférences Les Grands Témoins

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli lance une nouvelle offre culturelle intitulée Les Grands Témoins, une série de conférences mensuelles qui abordera des thèmes liés à l’histoire, aux modes de vie, aux traditions, aux métiers et à la transmission des savoirs.

Selon le musée, un grand témoin peut être une personne — parfois un membre de la famille, un personnage historique ou une personne rencontrée en recherche —, mais aussi un objet marqué par l’empreinte de l’histoire.

Les conférences auront lieu au Musée de la mémoire vivante. La programmation comprend : le 8 mars à 14 h, Judith Douville avec Quand le chemin prend bon, les ponts de glace ; le 3 mai, Hélène Raymond avec Portraits du Saint-Laurent ; le 31 mai, Martine Roberge avec La Mi-Carême ; en juin (date à venir), Bruno Boulet avec Les champignons des arbres ; le 8 juillet à 19 h 30, Judith Douville avec Les fouilles archéologiques au manoir ; le 5 août, Gaston Deschênes avec Personnalités de la Côte-du-Sud ; le 13 septembre, Serge Saint-Pierre avec La chasse ; en octobre (date à venir), Normand Pellerin avec Le phénomène des quêteux au Québec ; et enfin le 8 novembre, Martin Fournier avec François-Xavier Lachance.

Les conférences sont gratuites pour les détenteurs de la carte Les Amis du musée (individuelle ou duo). Pour les autres, l’entrée est de 10 $ (taxes incluses), payable en ligne ou à la réception du Musée.