Comité des usagers Montmagny-L’Islet : Un franc succès pour l’activité de fin de vie

Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet souligne le succès de l’activité tenue récemment à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, à laquelle ont participé plus de 30 personnes.

La rencontre a permis au public d’assister à deux conférences gratuites et enrichissantes: Les soins et l’accompagnement en fin de vie à La Maison d’Hélène et Se préparer pour l’entrée en CHSLD.

Le Comité des usagers a également profité de l’occasion pour se présenter à la population et rappeler ses mandats : renseigner les usagers sur leurs droits et obligations, promouvoir l’amélioration de la qualité des services, défendre les droits et intérêts des usagers, et accompagner toute personne dans ses démarches, y compris dans le processus de plainte.

Rappelons que toute personne intéressée à s’impliquer pour la défense des droits des usagers du réseau de la santé peut devenir membre bénévole en contactant le Comité des usagers Montmagny-L’Islet au 418 248-0639, poste 25728.

Source : Comité des usagers Montmagny-L’Islet