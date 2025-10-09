Un nouveau gymnase et deux classes pour l’école de Mont-Carmel

L’école primaire Notre-Dame de Mont-Carmel franchit une étape de son histoire avec l’inauguration d’un gymnase moderne et l’aménagement de deux nouvelles classes préscolaires. Le projet, d’une valeur de plus de 5,4 millions $, a été réalisé par l’entreprise Kamco Construction et permet de répondre à des besoins criants tant pour les élèves que pour la communauté.

Construit en 1952, l’ancien gymnase ne répondait plus aux standards actuels. Grâce à la construction d’une nouvelle infrastructure de 216 m², dotée notamment de portes à contrôle d’accès pour en faciliter l’utilisation communautaire, l’ancien espace a pu être transformé en deux classes, en vestiaire et en toilettes adaptées aux tout-petits.

« Il est important que les jeunes puissent bouger dans un environnement stimulant qui répond à leurs besoins, et c’est exactement ce que ce gymnase moderne leur permettra de faire. De plus, toute la communauté pourra bénéficier de ces installations en dehors des heures de cours, en soirée, ou encore les fins de semaine. Nous maximisons ainsi la portée de chaque dollar investi. Merci aux équipes qui ont contribué à concrétiser le projet » déclare la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel.

De son côté, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a insisté sur la valeur de cet investissement pour les milieux ruraux. « Cet investissement à Mont-Carmel démontre que nos communautés rurales méritent elles aussi des infrastructures modernes et adaptées. Le nouveau gymnase et les classes supplémentaires contribuent directement à la vitalité de notre milieu, et offrent aux enfants d’ici un environnement digne de leurs aspirations. C’est une grande fierté de voir ce projet aboutir, car il reflète notre volonté collective de soutenir la jeunesse et de bâtir des villages dynamiques et tournés vers l’avenir », a-t-il affirmé.

La direction de l’établissement voit également dans ce projet une avancée notable pour l’ensemble de la communauté éducative. « Ce projet représente une avancée significative pour le milieu scolaire, tant sur le plan pédagogique que communautaire, puisqu’il améliore la santé et le bien-être des élèves grâce à un espace moderne et sécuritaire réservé aux activités physiques. De plus, l’intégration d’un système Lü interactif favorise l’apprentissage actif, la motricité et la stimulation cognitive par le jeu. Finalement, la polyvalence de l’espace permet l’organisation d’événements scolaires, de rencontres communautaires et d’activités parascolaires », a indiqué Julie Lizotte, directrice de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel.

Les nouvelles classes aménagées dans l’ancien gymnase ont été pensées pour répondre aux besoins des jeunes enfants. Espaces lumineux, ergonomiques et adaptés favorisent le développement global, la curiosité, la créativité et le jeu libre des élèves du préscolaire.

Avec cette réalisation, l’école Notre-Dame de Mont-Carmel dispose désormais d’infrastructures qui répondent aux standards actuels, tout en offrant à la collectivité un lieu polyvalent et accessible.