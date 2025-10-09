Émile Patère au Café culturel L’Ilette

Le Café culturel L’Ilette accueillera le dimanche 9 novembre à 14 h 30 un artiste de la relève aussi inventif qu’attachant, Émile Patère. Multi-instrumentiste, auteur-compositeur et luthier, il présentera un spectacle solo où se mêlent humour, sensibilité et chansons accrocheuses.

Après avoir électrisé Waterloo en mars avec sa Patère électrique, et charmé les foules à Québec ainsi qu’aux Francos de Montréal avec sa Clé géante — une réplique fidèle, mais 14 fois plus imposante qu’un véritable instrument — l’artiste débarque à L’Islet avec un univers où l’originalité est reine.

Un parcours créatif singulier

Diplômé tout récemment de l’École nationale de la chanson, Émile Patère écrit et compose depuis l’adolescence. Curieux et passionné, il fabrique lui-même plusieurs de ses instruments, souvent inusités, toujours fascinants. À l’aise autant derrière un piano que sur tout ce qui a des frettes, il aborde la chanson comme un terrain de jeu, bricolant des sonorités inattendues qui séduisent autant par leur fraîcheur que par leur inventivité.

Une invitation à la découverte

Le spectacle s’annonce comme une plongée dans un univers musical où la créativité contagieuse d’Émile Patère ne manquera pas de surprendre et de charmer. Ses textes drôles et sensibles témoignent d’une plume qui n’a pas peur de sortir des sentiers battus.

L’événement, présenté par Arts et culture L’Islet, se tiendra au Café culturel L’Ilette situé au 50, chemin des Pionniers Est, à L’Islet. L’entrée se fait sur contribution volontaire, en argent comptant seulement, avec un montant suggéré de 10 $. Pour information : 418 247-3331 ou via la page Facebook d’Arts et culture L’Islet.