Complexe sportif Promutuel Assurance à Montmagny : L’appel d’offres est maintenant lancé

Le projet du Complexe sportif Promutuel Assurance à Montmagny franchit une nouvelle étape importante. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) a officiellement lancé l’appel d’offres en vue de sélectionner l’entrepreneur qui sera chargé de réaliser ce chantier d’envergure.

Cette étape marque le passage du projet vers sa phase concrète, alors que les entreprises intéressées sont désormais invitées à soumettre leurs propositions. Le futur complexe comprendra notamment un centre aquatique, une palestre de gymnastique, ainsi que des espaces multifonctionnels destinés, entre autres, à la danse et à diverses activités communautaires.

Le CSSCS souligne que cette avancée est le fruit d’un travail concerté entre plusieurs partenaires du milieu. Parmi ceux-ci figurent notamment le ministère de l’Éducation, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, la MRC de Montmagny, la Ville de Montmagny, ainsi que divers acteurs économiques et communautaires de la région.

« L’évolution du dossier jusqu’à la publication de l’appel d’offres témoigne d’un travail de collaboration remarquable. Je souhaite remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés, et particulièrement l’équipe du Service des ressources matérielles du CSSCS pour son professionnalisme et son engagement exemplaire à toutes les étapes du processus. Cette infrastructure est essentielle pour la région, puisqu’elle répondra aux besoins de nos élèves, mais aussi de l’ensemble de la communauté », explique Éric Deschênes, directeur général intérimaire au CSSCS.

Pour le député de Côte-du-Sud, cette annonce vient concrétiser des années d’efforts et de mobilisation autour du projet. « Ce projet-là, j’y crois depuis le jour un. J’ai eu la chance de le porter, de rencontrer les partenaires, de cogner à des portes pour aller chercher l’appui nécessaire, et aujourd’hui, de voir qu’on franchit cette étape, c’est une immense fierté. Ce complexe sportif, ce n’est pas juste un chantier : c’est un lieu de vie pour nos jeunes, nos familles, et toute la communauté de Montmagny. C’est concret, c’est structurant, et ça va faire une vraie différence dans le quotidien des gens d’ici. Merci à tous ceux qui y ont cru, et qui ont travaillé fort pour qu’on en arrive là », conclut Mathieu Rivest.

Avec la publication de l’appel d’offres, le projet entre ainsi dans une phase déterminante qui permettra, à terme, de doter Montmagny d’infrastructures sportives modernes et adaptées aux besoins actuels, tant pour la clientèle scolaire que pour l’ensemble de la population de la région.