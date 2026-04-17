Responsable de nature : Québec lance un mouvement pour encourager des pratiques durables en plein air

Le gouvernement du Québec souhaite mobiliser la population autour de la protection des milieux naturels. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a officiellement lancé, le 7 avril, le mouvement Responsable de nature, une initiative visant à encourager l’adoption de comportements respectueux lors des activités en plein air.

Cet appel à la responsabilité s’adresse à l’ensemble des usagers du territoire, qu’il s’agisse de chasseurs, de pêcheurs, de piégeurs ou d’adeptes de plein air. L’objectif est de préserver la biodiversité, et d’assurer la pérennité des écosystèmes québécois.

Le concept de Responsable de nature repose sur des gestes simples, mais essentiels. Il s’agit notamment de ne laisser aucun déchet dans la nature, d’éviter les déplacements motorisés dans des milieux sensibles — comme les habitats de reproduction d’espèces vulnérables —, et de limiter les impacts de ses activités sur l’environnement.

Des gestes simples

Dans le cadre des activités fauniques comme la chasse, la pêche et le piégeage, le Ministère insiste sur l’importance d’une gestion durable des ressources naturelles. Le respect des limites de prise, l’utilisation de techniques appropriées, et la conformité aux règles en vigueur sont présentés comme des conditions essentielles au maintien de l’équilibre des populations animales. À l’inverse, des comportements comme le braconnage nuisent à la faune et à la réputation de ces activités ancrées dans le patrimoine québécois.

L’initiative vise également à favoriser une cohabitation harmonieuse et sécuritaire entre les différents usagers du territoire. Elle met de l’avant une responsabilité partagée dans l’utilisation des milieux naturels, dans le respect de l’environnement et des autres.

Le Ministère rappelle que la nature rend des services essentiels, notamment en contribuant à la qualité de l’air et de l’eau, ainsi qu’au maintien de la biodiversité. Le mouvement Responsable de nature se veut ainsi un levier concret pour inciter les citoyens à adopter des pratiques durables.

Issue du Plan nature 2030, et menée en collaboration avec plusieurs partenaires, cette initiative s’applique à l’ensemble des milieux naturels du Québec, incluant les aires protégées, les terres publiques et privées, ainsi que les territoires fauniques structurés comme les réserves fauniques, les pourvoiries et les zones d’exploitation contrôlée.

Les citoyens sont invités à consulter la page web Responsable de nature du gouvernement du Québec afin de découvrir des gestes simples permettant de profiter des milieux naturels sans les dégrader.