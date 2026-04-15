Rentrée 2026-2027 : Une bonne nouvelle pour les écoles sous surveillance

Le Centre de services scolaire (CSS) Kamouraska–Rivière-du-Loup annonce une bonne nouvelle pour plusieurs communautés de son territoire. Selon les données préliminaires, les élèves qui habitent des milieux où se trouvent des écoles sous surveillance pourront fréquenter l’école de leur village pour la prochaine année scolaire.

Pour le territoire de Kamouraska, à Saint-Bruno, 15 élèves sont inscrits à la rentrée scolaire 2026-2027, ce qui permet d’ouvrir deux groupes. Un élève a demandé de fréquenter une autre école que l’école Saint-Bruno, et un élève de l’extérieur de Saint-Bruno-de-Kamouraska a demandé de fréquenter l’école Saint-Bruno.

De même, 12 élèves sont inscrits à l’école primaire Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger, ce qui permet d’ouvrir deux groupes de six élèves financés. Il s’agit d’un retour pour les élèves de Saint-François-Xavier-de-Viger qui ont fréquenté l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane en 2025-2026, faute d’inscriptions suffisantes. Sept enfants de Saint-François-Xavier-de-Viger ont demandé de fréquenter une autre école que l’école Riou.

Mentionnons qu’à Saint-Hubert, un avis public a été émis en prévention, stipulant que les élèves pourraient être déplacés à l’École secondaire de Rivière-du-Loup si le nombre d’inscriptions passait sous la barre des six élèves, qui est le seuil minimal pour obtenir du financement.

À Saint-Paul-de-la-Croix, 18 élèves se sont inscrits à l’école primaire La Chanterelle, ce qui permet d’offrir deux groupes. Cinq élèves de Saint-Paul-de-la-Croix ont demandé de fréquenter une autre école que La Chanterelle, et un élève de l’extérieur de Saint-Paul-de-la-Croix a demandé de fréquenter l’école La Chanterelle.

À Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, sept élèves sont inscrits en secondaire 1 et en secondaire 2 à l’École des Vieux-Moulins, sur une possibilité de 25 élèves. Un seul groupe jumelé de secondaire 1 et 2 sera ouvert pour l’année scolaire 2026-2027.

Le CSS accueille cette situation très positivement, puisqu’elle permet de maintenir des milieux scolaires qui jouent un rôle important au cœur de leur communauté. Il s’agit du portrait qui se dégage à ce moment-ci, et qui sera présenté au conseil d’administration lors de la prochaine séance.