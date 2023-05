Concert de l’Ensemble vocal « Chœur Joly »

L’Ensemble vocal « Chœur Joly » de Saint-Jean-Port-Joli et L’Ensemble de musique ancienne « J’ay pris Amours » de Lévis uniront leurs voix et instruments pour présenter le concert « La saison des amours » à l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies, le dimanche 18 juin 2023 à 14 h.

Neuf musiciens et près d’une vingtaine de chanteurs, sous la direction de Mme Peggy Bélanger, vous proposeront un programme musical fort original composé de sublimes mélodies de l’Europe médiévale, de chants traditionnels judéo-espagnols et de pièces marquantes d’auteurs de la Renaissance italienne, française et anglaise, notamment Monteverdi, Janequin, Dowland et Morley.

Un concert à ne pas manquer! Les billets sont d’ailleurs en vente à la boutique Conter Fleurette de Saint-Jean-Port-Joli, au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies et auprès des choristes au 418 508-1447, et à l’entrée le jour du concert.

Source : Ensemble vocal « Chœur Joly