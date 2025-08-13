Publicité

Conduite dangereuse et arrestation à Saint-Alexandre

Image de Le Placoteux

Le Placoteux

Sûreté du Québec. Archives Le Placoteux.

Le 12 août dernier, en soirée, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska ont reçu cinq appels consécutifs signalant un véhicule circulant de manière dangereuse dans les rues de Saint-Alexandre.

Grâce à la description fournie par les témoins, le véhicule a été localisé et intercepté un peu plus tard sur l’autoroute 20, à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage dans la MRC de Rivière-du-Loup. Au volant se trouvait un homme de 24 ans de Saint-Joseph-de-Kamouraska, dont le permis de conduire était révoqué. Celui-ci a reçu un constat d’infraction de 520 $, et son véhicule a été saisi pour 30 jours.

Son passager, un homme de 22 ans de Rivière-du-Loup, a quant à lui été arrêté pour un bris de sursis lié à une interdiction de consommer de l’alcool. Il demeure détenu en attente de sa comparution. (J.S)

