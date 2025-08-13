Feux de camp : Les ours ne causent pas de feux de forêt en mangeant de la fondue

On l’a vu dans les publicités, ce ne sont pas les soupers de fondue entre ours qui causent les feux de forêt. La SOPFEU rappelle que la négligence humaine joue un rôle prépondérant dans l’occurrence des incendies de forêt. En cette période où plusieurs sont en vacances et pratiquent des activités récréatives extérieures, l’organisme souligne que les feux de camp figurent parmi les principales causes d’incendies de forêt d’origine humaine.

Chaque année au Québec, environ 60 incendies de forêt sont causés par des feux de camp mal éteints ou dont on a perdu le contrôle. À cet égard, trop de gens croient toujours que leur feu s’éteindra de lui-même lorsqu’il ne reste que des braises. Pourtant, un feu peut renaître de ses cendres et causer beaucoup de dommages. La SOPFEU souligne que chaque geste responsable est essentiel à la prévention des feux de végétation, et tient à rappeler certaines règles de sécurité afin de prévenir l’éclosion de nouveaux brasiers.

Pour un feu de camp sécuritaire

Avant d’allumer, il est important de vérifier auprès de la SOPFEU, du terrain de camping ou de la municipalité si les feux à ciel ouvert sont permis. S’il n’y a pas d’emplacement désigné pour un feu de camp, dégager le sol de toute matière combustible (herbe, brindilles, feuilles mortes).

Dans tous les cas, il faut éviter de faire un feu si le vent souffle à plus de 20 km/h. Si les conditions sont réunies, allumer un feu d’une dimension maximale d’un mètre par un mètre, maintenir une surveillance constante, et conserver de l’eau à proximité.

Avant de partir, vous devez éteindre complètement le feu avec de l’eau. Pour ce faire, il faut l’arroser abondamment en mélangeant bien les braises. Recommencer au besoin, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune source de chaleur, en touchant les cendres avec les mains. Avec un peu de vent, il n’est pas rare qu’un feu renaisse de ses cendres, même quelques heures après avoir été éteint.

L’organisme de protection rappelle également qu’au Québec, le Règlement sur la protection des forêts stipule qu’il est obligatoire de rester sur les lieux, et d’assurer une surveillance jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.

La SOPFEU invite les citoyens à consulter son site internet, dans la section Feux de camp. Des trucs et conseils permettront à tous d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de mieux protéger les communautés, les infrastructures et les forêts. Il est également possible de consulter la carte interactive sur le site internet de la SOPFEU et de télécharger la nouvelle application mobile disponible sur IOS et Android pour demeurer informé partout, en tout temps.

Source : SOPFEU