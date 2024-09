Dévoilement de la programmation de Correspondances

Cette année, quatre organismes artistiques professionnels de la région de la Chaudière-Appalaches s’unissent pour démocratiser l’art actuel et se rapprocher de leur communauté. Le projet intitulé Correspondances consiste en une série de rencontres entre artistes et public. De septembre 2024 à février 2025, quatre conférences et table ronde auront lieu en autant de lieux pour faire découvrir la richesse artistique du territoire.

Correspondances débute le 14 septembre avec la table ronde présentée par l’organisme de Beauce EXEcentrer : La place des femmes dans l’écosystème de l’art sonore au Québec. Elle sera animée par Dominique Laquerre, directrice sortante du Centre d’art Jacques et Michel Auger (Victoriaville). L’évènement s’inscrit dans le cadre de la quatrième édition de l’évènement Art sonore à l’abbaye. Cette édition aura lieu dans la chapelle de l’Abbaye Notre-Dame du Bon-Conseil (Saint-Benoît-Labre).

Le 6 octobre, Regart, centre d’artistes en art actuel de Lévis présente l’artiste Hélène Rochette domicilié à Saint-Antoine-de-Tilly. Elle convie le public à venir la rencontrer lors d’un échange sous les thèmes qu’elle chérit : Continuité, dérives et découvertes. L’artiste en résidence-exposition dans la galerie L’Autre gare cet automne abordera l’esprit du travail in situ, l’importance du temps lors d’une résidence d’artiste et les thèmes sur lesquels se basent sa recherche.

Le centre d’artistes Est-Nord-Est (Saint-Jean-Port-Joli), pour sa part, propose le 5 décembre une Rencontre avec Michel Boulanger. Artiste originaire de Montmagny, il détient une pratique multidisciplinaire ancrée dans la discipline du dessin, qui se déploie sous d’autres formes hybrides par le biais de l’utilisation de technologies numériques. Via cette approche, il déconstruit les représentations stéréotypées du monde rural en abordant l’impact de l’industrialisation sur celui-ci. Cet évènement est l’occasion idéale pour en apprendre davantage sur sa démarche artistique et de réfléchir à notre relation à la nature par le biais de l’art.

Pour terminer cette série en beauté, L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (Lévis) invite le public à se rassembler le 23 février 2025 pour la dernière conférence de cette série : Qu’est-ce que l’art actuel? Anne-Marie Aube, artiste, enseignante et chargée de cours en enseignement des arts à l’Université Laval établie à Lévis, transmettra des bases et des clés de compréhension aux amoureux et amoureuses des arts qui souhaitent approfondir leurs connaissances artistiques ou même de s’initier pour une première fois à l’art. Proposé par Regart, Correspondances est née du désir des quatre organismes partenaires de se rassembler et de collaborer pour mieux faire rayonner leur mission respective, qui prend racine dans le déploiement l’art actuel dans la belle et grande région de la Chaudière-Appalaches.

Source : Ccentre d’artistes Est-Nord-Est