Incendie à La Pocatière

Le 2 décembre en début de soirée, un incendie a lourdement endommagé un garage commercial situé au 1408, 4e Avenue Painchaud à La Pocatière. L’alerte a été donnée à 17 h 07. Les sapeurs sont arrivés sur place cinq minutes plus tard, et ont combattu les flammes jusqu’à plus de 21 h.

« Nous avons constaté que de la fumée s’échappait de la porte du garage, et qu’il y avait des flammes apparentes à l’intérieur », raconte le chef pompier de La Pocatière, Stéphane Dubé. Au total, 26 pompiers ont été nécessaires pour combattre les flammes qui se sont aussi propagées au deuxième étage.

Outre les flammes, le bâtiment a été lourdement endommagé par l’eau et la fumée. Selon les premières constatations, le feu aurait pris sur un comptoir de travail, et se serait ensuite propagé aux murs, puis au toit. Les sapeurs ont dû effectuer des ouvertures dans la structure.

Un incendie avait aussi eu lieu l’an dernier dans un bâtiment adjacent qui appartient au même propriétaire. Aucune trace d’acte criminel n’a été constatée. L’événement est accidentel, selon le chef pompier, aurait probablement été causé par une batterie défectueuse.