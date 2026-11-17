L’industrie de la construction devra relever un important défi de recrutement au Bas-Saint-Laurent au cours des prochaines années. En effet, selon l’Association de la construction du Québec (ACQ), la région aura besoin de 400 à 500 nouveaux travailleurs annuellement d’ici 2030, alors que seulement sept programmes de formation dans le domaine y sont actuellement offerts.

Ce constat ressort principalement du Livre blanc sur la formation initiale en construction, publié en septembre dernier par l’ACQ, qui dénonce les disparités régionales dans l’accès à la formation professionnelle tout en réclamant des mesures pour mieux préparer la relève.

À l’échelle du Québec, les besoins sont également considérables. Selon les projections de la Commission de la construction du Québec, près de 17 000 nouveaux travailleurs devront intégrer l’industrie chaque année jusqu’en 2030.

Au Bas-Saint-Laurent, les besoins concernent principalement les métiers de charpentier-menuisier et d’électricien, deux professions essentielles à la réalisation des nombreux projets de construction.

Une offre de formation insuffisante en région

Pour l’ACQ, l’un des principaux problèmes réside dans la répartition inégale des programmes de formation professionnelle sur le territoire québécois. Certains diplômes d’études professionnelles ne sont accessibles que dans les grands centres urbains, obligeant ainsi les étudiants des régions à se déplacer ou à quitter leur milieu pour poursuivre leurs études.

Cette situation compliquerait le recrutement, et pourrait contribuer à accentuer la pénurie de travailleurs qualifiés au cours des prochaines années. L’Association recommande d’ailleurs de « développer des pôles régionaux de formation », afin de rendre les programmes plus accessibles, et de mieux répondre aux besoins des entreprises locales.

La qualité de la formation

Au-delà du nombre de travailleurs disponibles, l’ACQ s’inquiète également de leur préparation aux réalités des chantiers. Toujours selon les données présentées dans son livre blanc, 45 % des entreprises sondées évoquent la qualité insuffisante des candidats disponibles, tandis que 31 % soulignent des compétences inadéquates chez les nouveaux diplômés.

L’organisation constate également que près de 39 % des programmes de formation en construction n’ont pas été actualisés depuis plus de 15 ans, alors que les méthodes de travail, les matériaux et les technologies continuent d’évoluer.

Cette situation amène l’ACQ à réclamer une modernisation accélérée des programmes afin de mieux répondre aux exigences actuelles de l’industrie.

Valoriser les métiers de la construction

Le recrutement de la relève représente un autre défi important. Dans son livre blanc, l’Association constate que les métiers de la construction demeurent encore méconnus ou insuffisamment valorisés auprès des jeunes. « Les étudiants de moins de 20 ans représentent seulement 23 % des étudiants inscrits dans les programmes de construction. Ça indique que les métiers de la construction ne représentent pas le premier choix de carrière pour la majorité des étudiants », peut-on lire dans le document.

Pour renverser cette tendance, l’ACQ souhaite notamment intensifier les campagnes de valorisation des métiers, et favoriser davantage l’alternance travail-études, permettant aux futurs travailleurs d’acquérir une expérience pratique directement sur les chantiers.

L’Association réclame également une augmentation des budgets consacrés à la formation professionnelle, ainsi qu’un meilleur arrimage entre les établissements d’enseignement et les entreprises.

Pour l’ACQ, ces changements sont nécessaires afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre, mais également pour améliorer la productivité de l’industrie, et permettre la réalisation des projets de construction prévus au cours des prochaines années.