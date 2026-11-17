La traditionnelle crèche de Noël extérieure sera bel et bien de retour cette année à Saint-Aubert, malgré les interrogations entourant les nouvelles dispositions législatives sur la laïcité au Québec.

En entrevue à la radio de la Fréquence bleue, le maire François Diguer a confirmé que cette tradition serait maintenue pour les célébrations de Noël 2026, même si son emplacement définitif reste à déterminer.

Jusqu’à présent, la crèche était installée dans un petit parc municipal situé à proximité de l’église, grâce notamment à l’implication de bénévoles. Or, les nouvelles dispositions de la Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec soulèvent certaines questions quant à la possibilité de conserver cette installation sur un terrain appartenant à la Municipalité.

Des vérifications sont actuellement effectuées auprès du ministère des Affaires municipales afin de déterminer si des exceptions prévues par la législation pourraient permettre le maintien de la crèche à son emplacement habituel. « Dans cette loi, il y a des exceptions qui pourraient probablement permettre d’installer la crèche sur un terrain municipal », explique M. Diguer.

Le maire François Diguer déplore d’ailleurs certaines dispositions de la loi qu’il considère comme étant mal adaptées à la réalité des petites municipalités rurales. À ses yeux, cette installation représente bien davantage qu’une simple décoration du temps des Fêtes, puisqu’elle fait partie des traditions et de l’identité de Saint-Aubert. « Moi, je trouve que ça n’a pas de bon sens. C’est des lois mur à mur, là, qui sont peut-être nécessaires pour Montréal […] Il manque un peu de gros bon sens, disons, dans tout ça ! », ajoute le maire.

Une solution du côté de l’église

Entre-temps, une famille de Saint-Aubert a offert de participer bénévolement à l’installation de la crèche sur le terrain de l’église, une solution qui pourrait permettre de préserver cette coutume. Raymond Picard, déjà engagé dans cette tradition, pourrait également prêter main-forte à l’initiative.

Quoi qu’il en soit, le maire se veut rassurant : la crèche sera de retour pour Noël 2026, que ce soit dans le parc municipal ou sur le terrain de l’église.

Reste maintenant à déterminer l’endroit où elle prendra place, afin de concilier le respect de la législation et le maintien d’une tradition chère à la communauté.