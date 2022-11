Offre régionale bonifiée par Investissement Québec

Investissement Québec, une société d’État dont le mandat est de stimuler le développement économique au Québec, travaille désormais à encourager l’approvisionnement québécois, et à rendre les chaînes d’approvisionnement des entreprises du Québec plus solides et plus résilientes.

Parmi les solutions mises en place, Investissement Québec a bonifié son offre d’accompagnement afin d’aider les PME régionales de partout au Québec à répondre aux appels d’offres publics et à participer aux grands projets publics ou privés régionaux.​ Dans la foulée, un poste de conseiller en maximisation et marchés publics québécois a été créé pour desservir le Bas-Saint-Laurent. Ce conseiller sera entre autres responsable d’assurer une veille des appels d’offres publics pertinents, et d’accompagner les fournisseurs et donneurs d’ordres sur les marchés publics. Sylvain Dionne est le conseiller en maximisation et marchés publics québécois, qui deviendra la principale ressource dans la région pour cette nouvelle offre de service. Sylvain Dionne est ingénieur de formation. Il a œuvré pendant 25 ans à diverses fonctions au sein du ministère de l’Économie. En 2021, il a rejoint l’équipe d’Investissement Québec, et depuis tout récemment il occupe le poste de conseiller en maximisation pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d’investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l’accompagnement technologique offert par Investissement Québec — CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d’exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

Source : Investissement Québec