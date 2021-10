Conte et concours de citrouilles décorées au Jardin floral de La Pocatière

Le Jardin floral de La Pocatière souligne l’Halloween de belle façon. Pour l’occasion, il propose une soirée de contes suivie d’un rallye nocturne animé par la conteuse Marie-Claude Ouellet et un concours de citrouilles décorées qui seront exposées dans le jardin.

Vendredi 29 octobre à 19 h, apportez votre lampe de poche pour ne rien manquer de l’histoire. Le Jardin floral accueillera en effet la conteuse Marie-Claude Ouellet qui, accompagnée du musicien Vincent Lacroix, présentera la légende des baleines endiablées. Le public sera ensuite invité à déambuler dans le Jardin pour un rallye nocturne, animé par Mme Ouellet. Surprises et frissons garantis.

Ce spectacle ludique destiné à toute la famille a été conçu par Marie-Claude Ouellet. Auteure, éducatrice et conteuse, Marie-Claude Ouellet est membre du Réseau du Conte du Québec (RCQ)depuis 2020 et membre de l’Union des écrivaines des écrivains québécois (UNEQ)depuis 2021. Son interaction directe avec le public et son approche inclusive permettent aux petits et aux grands d’entrer littéralement dans l’univers de ses contes.

Le Jardin floral invite également petits et grands à participer au concours de décoration de citrouilles. Laissez aller votre imagination et transformez votre citrouille au gré de votre inspiration. Sculptez, creusez, décorez, peignez, gravez, l’unique condition à respecter : refléter l’esprit d’Halloween. Le concours est ouvert à tous et à toutes. Pour participer, apportez votre œuvre au Jardin floral avec vos coordonnées, à partir du 18 octobre. Les citrouilles seront exposées au Jardin floral jusqu’au 31 octobre. Un prix de 25 $ sera décerné par le vote du jury d’après les critères suivants : originalité, utilisation ingénieuse de matériaux peu coûteux et recyclés et qualité de la réalisation selon l’âge du participant.

Source : Jardin floral