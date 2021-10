Les élèves de l’école de Rivière-Ouelle doivent passer en mode virtuel

Suite à une éclosion de COVID-19 dans les murs de l’école primaire des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle, c’est l’ensemble des élèves qui doivent faire des cours en ligne désormais.

Étant donné la transmission au sein de l’école, par mesure préventive, l’enseignement passera en mode virtuel pour tous les élèves jusqu’au 11 octobre inclusivement. Le retour en classe est prévu le mardi 12 octobre.

Rappelons qu’après plusieurs mois plutôt tranquilles, le Kamouraska a enregistré neuf nouveaux cas de COVID-19 cette fin de semaine puis 13 cas de plus lundi. On confirme ainsi une éclosion à l’école Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle avec 15 cas confirmés et des cas secondaires reliés. Plusieurs des personnes atteintes sont des enfants de moins de 12 ans, évidemment non vaccinés. Il se pourrait que des parents vaccinés, mais asymptomatiques aient contaminé leurs enfants.