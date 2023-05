Coopère-Don : Avantis Coopérative vise 50 000 $

Afin de contribuer au dynamisme des collectivités où elle est établie, Avantis Coopérative lance sa deuxième édition de la campagne philanthropique Coopère-Don au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région.

La campagne se déroule du 19 mai au 18 juin 2023 avec un objectif de récolter 50 000 $. Tous les secteurs d’affaires de la coopérative y contribuent en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Une nouveauté s’ajoute cette année avec la possibilité d’effectuer un don en ligne sur la boutique Avantis.

« Avec cette deuxième édition, nous souhaitons contribuer davantage au soutien des organismes qui répondent aux besoins en santé physique et mentale des producteurs agricoles et des familles de nos communautés. L’ensemble des 1400 coéquipiers d’Avantis sont mobilisés partout sur notre territoire pour soutenir la cause », souligne le chef de la direction, Michel Delisle.

De son côté, le président de la coopérative, Frédéric Martineau, tenait à rappeler que cette initiative prend racine dans les valeurs de l’organisation, notamment l’engagement et l’esprit de famille.

« Parmi les causes qui nous tiennent à cœur, la santé mentale des producteurs agricoles en est une essentielle pour le conseil d’administration d’Avantis. Nous souhaitons donc en faire plus cette année pour cette cause ».

Les produits qui redonnent du 19 mai au 18 juin sont la terre à jardin et le paillis dans les centres de rénovation BMR et Agrizone, les boissons chaudes dans les dépanneurs Super Soir, du temps d’atelier dans les centres de machinerie New Holland et la moulée en sac Célébrité, Goliath et Natur-Aile.

Également, la boutique en ligne d’Avantis, au boutique.avantis.coop, permet d’effectuer directement un don à la campagne. Une fois la campagne terminée et la compilation complétée, les montants seront remis aux différents organismes après la période des vacances estivales.

Rappelons qu’en 2022, c’est un montant de 34 800 $ qui avait été récolté pour la première année de cette initiative.

La campagne Coopère-Don vient bonifier les implications régulières de la coopérative dans son milieu pour soutenir de façon plus directe la santé des communautés via les fondations des établissements de santé, les familles via les maisons de la famille et les travailleurs de rang régionaux. La liste des organismes et tous les détails se trouvent au www.avantis.coop/coopere-don.

Source : Avantis Coopérative