Côte-du-Sud: Le Parti québécois en avance de 12 points

Les derniers sondages bousculent l’électorat dans la circonscription de Côte-du-Sud, alors que le Parti québécois, qui n’a pas encore de candidat, domine largement les intentions de vote avec 37 %, soit douze points d’avance sur son plus proche rival.

Le Parti conservateur d’Éric Duhaime récolte en effet 25 % sur le site de projection électorale Québec 125, alors que la Coalition avenir Québec — qui dominait largement la scène locale à l’élection de Mathieu Rivest en 2020 avec 47,7 % — obtient aujourd’hui 19 %. Le Parti libéral du Québec, pour sa part, connaîtrait une légère remontée. Après un modeste 6,3 % en 2022, les projections lui accordent environ 12 %, un gain qui demeure toutefois insuffisant pour renouer avec ses années de domination dans la circonscription. Québec solidaire passerait de 9,3 % à environ 5 %, un recul qui traduit visiblement un repositionnement de l’électorat progressiste.

En somme, la circonscription de Côte-du-Sud pourrait assister à un basculement historique, soit un PQ en tête, un PCQ solidement implanté, et une CAQ en net repli. Si ces projections se concrétisent, la dynamique politique locale entrerait dans une nouvelle ère, bien différente de celle dessinée en 2022. Quant à l’appui à la souveraineté dans le comté, il est de 46 % (37 % au national) pour le Oui, et 54 % (63 % au national) pour le Non.

National

Selon un sondage Léger réalisé en collaboration avec Québecor au début de décembre 2025, le Parti québécois domine les intentions de vote chez les électeurs avec 39 % d’appuis. Il est suivi par le Parti libéral du Québec, qui obtient 21 %, tandis que la Coalition avenir Québec se maintient avec 18 %. Le Parti conservateur du Québec se situe à 13 %, consolidant sa présence sans toutefois parvenir à franchir un nouveau cap. Enfin, Québec solidaire ferme la marche avec 8 %, confirmant une période plus difficile pour la formation progressiste.