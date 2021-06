Vieillir en santé au Kamouraska

Existant depuis un peu plus d’une dizaine d’années, la TCAK rassemble des partenaires de différents secteurs d’activités s’engageant à contribuer et à promouvoir la santé et le bien-être des aînés au sein de la collectivité. Pour ce faire, les membres se sont donnés comme objectifs d’avoir un lieu d’échange, d’informations, de concertation ainsi que de mobilisation tout en favorisant des liens avec les actions existantes et à venir sur le territoire.