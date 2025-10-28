Côte-du-Sud : Mathieu Rivest annonce plus de 1,3 M$ pour soutenir les jeunes

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a confirmé, au nom du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, un investissement de 1 354 500 $ destiné aux jeunes des MRC de Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny.

Cette somme, octroyée dans le cadre du programme Créneau carrefour jeunesse, permettra de soutenir trois organismes partenaires de la région dans leurs initiatives visant la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et l’engagement communautaire des jeunes âgés de 15 à 35 ans.

« Offrir aux jeunes les moyens de croire en eux, de s’accomplir et de s’ancrer dans leur milieu, c’est investir dans notre avenir collectif. Le soutien apporté par le Créneau carrefour jeunesse contribue directement à la réussite et à la fierté de toute notre région », a déclaré Mathieu Rivest.

Un appui concret à la jeunesse régionale

L’annonce s’inscrit dans un investissement global de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordé au programme à l’échelle du Québec. Celui-ci vise à accompagner les jeunes dans leur transition vers la vie adulte en les encourageant à s’impliquer dans des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de participation citoyenne.

Dans les MRC de Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny, les sommes octroyées permettront de soutenir les organismes admissibles pour qu’ils puissent continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

« Le Créneau carrefour jeunesse joue un rôle clé dans le développement personnel et professionnel de nos jeunes, qui contribuent à bâtir le Québec de demain. Ce partenariat permet d’appuyer notre relève tant pour favoriser sa persévérance scolaire que pour lui offrir un tremplin vers le milieu du travail », a souligné Samuel Poulin.

De son côté, Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse, a rappelé que ces investissements fournissent aux jeunes « des outils concrets pour s’accomplir, participer activement au développement de leur milieu et réaliser leurs projets ».

Faits saillants

Le programme Créneau carrefour jeunesse, mis sur pied en 2016, répond à quatre grands enjeux : le décrochage scolaire, l’intégration socioprofessionnelle, la participation citoyenne, et le faible taux de démarrage d’entreprises chez les jeunes.

Il s’inscrit dans le Plan d’action jeunesse 2025-2030 qui vise à soutenir, outiller et valoriser les jeunes dans toutes les sphères de leur vie.