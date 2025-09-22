Côte-du-Sud : Perte de quatre points pour Mathieu Rivest

Les derniers sondages, notamment celui de Pallas/Actualité/Québec 125 plaçant la Coalition avenir Québec à 11 % des intentions de vote au Québec, se font également sentir dans la circonscription de Côte-du-Sud. Non seulement l’écart s’agrandit entre le Parti conservateur d’Éric Duhaime et Mathieu Rivest pour l’obtention de la deuxième place, mais le député local vient de perdre quatre points par rapport à la précédente mise à jour du site de projection électorale Québec 125.

Le Parti québécois, qui n’a toujours pas de candidat dans Côte-du-Sud, passe ainsi de 32 à 35 % des appuis, alors que le Parti conservateur demeure en seconde position avec un résultat de 24 %, soit un point de plus que dans l’exercice précédent. La CAQ, qui était jusqu’à tout récemment à 21 % d’appuis, se retrouve désormais à 17 %, ce qui représente une baisse 30,7 % par rapport aux votes recueillis par M. Rivest (47,7 %) lors de son élection en octobre 2022.

Rappelons que sondage Pallas/Actualité/Québec positionne le Parti québécois en tête au national avec 38 %, suivi du Parti libéral du Québec qui y récolte 27 %. Le Parti conservateur passe quant à lui devant la CAQ pour la première fois de son histoire avec 15 % des intentions de vote, alors que le gouvernement peine à en récolter 11 %. Québec solidaire ferme la marche à 8 %, soit un recul important de quatre points depuis le mois de juin dernier.

Auprès de la majorité francophone, le PQ est largement favori avec une récolte 46 % des appuis, soit 29 points de plus que le Parti libéral du Québec (17 %). Suivent le PCQ à 14 %, la CAQ à 13 % ainsi que QS à 9 %.

L’indépendance en hausse

Toujours selon le site de projection électorale, l’appui à la souveraineté du Québec en Côte-du-Sud gagne un point, pour se situer désormais à 45 %, alors que l’appui au Non perd un point pour se retrouver à 55 %. Au national, le Oui récolte 35 % d’appuis, contre 55 % pour le Non, tandis que 10 % des personnes interrogées se disent indécises ou discrètes.