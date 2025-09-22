Mairie de L’Islet : Germain Pelletier sollicite un second mandat

Après plus de quinze ans d’engagement municipal, Germain Pelletier confirme qu’il sollicitera un deuxième mandat à la mairie de L’Islet. L’élu, qui a siégé à titre de conseiller pendant deux mandats avant de devenir maire, dit vouloir poursuivre le travail amorcé dans un climat d’équipe qu’il juge très positif.

« Ça va bien. Je n’ai pas eu trop de réprimandes, et j’ai un bon conseil avec moi. Même si nous avons parfois des divergences, une fois la décision prise, tout le monde rame dans le même sens. C’est ça, la collégialité », souligne M. Pelletier.

Parmi les projets majeurs qu’il souhaite concrétiser figure la construction d’une nouvelle usine de filtration d’eau potable. Selon lui, cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance résidentielle et industrielle de la municipalité. « Si on veut grossir, il faut être capable d’approvisionner les citoyens et les entreprises en eau, et d’assurer l’évacuation des eaux usées. Notre usine actuelle n’est pas encore à pleine capacité, mais il reste peu de marge. Il faut planifier dès maintenant. […] Même les industries, ici, ont besoin d’eau. Il faut être capable de leur en fournir. », explique-t-il au Placoteux.

M. Pelletier rappelle que L’Islet dispose encore d’espaces constructibles, contrairement à d’autres villes contraintes par les zones agricoles. La révision des périmètres urbains par la MRC, actuellement en cours, aura aussi un rôle clé dans l’orientation des projets à venir. « Des développements résidentiels sont également déjà dans les plans, notamment sur la rue des Bois-Francs qui offre encore un potentiel d’agrandissement », ajoute le maire.

Pas d’opposant déclaré

À ce jour, aucun adversaire ne s’est manifesté pour briguer la mairie. Du côté du conseil municipal, plusieurs conseillers ont déjà confirmé leur intention de se représenter, tandis que d’autres sont encore en réflexion. « Un citoyen m’a montré de l’intérêt pour se porter candidat en cas de besoin, si personne ne se présentait », explique M. Pelletier.

Quant aux célébrations du 350e anniversaire de L’Islet, prévues dans les prochaines années, M. Pelletier assure que ce n’est pas une motivation électorale. « Ça fait partie de l’évolution normale d’un mandat, mais ce n’est pas pour ça que je me représente », conclut-il.