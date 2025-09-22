Les cliniques de passeport sont de retour

Les populaires cliniques de passeport reviennent cet automne dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. Et pour la toute première fois, une clinique sera organisée au Témiscouata.

Cette initiative, qui facilite les démarches des citoyens, a été imaginée il y a plusieurs années par l’ex-député conservateur de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Steven Blaney. Elle est désormais bien implantée et bonifiée par l’équipe de Bernard Généreux, député fédéral local qui en a fait un service récurrent et apprécié dans le comté.

Trois rendez-vous à l’horaire

Trois cliniques seront tenues cet automne. La première se déroulera à Montmagny le mercredi 15 octobre de 16 h à 20 h, au Pavillon communautaire – Espace citoyen situé au 48, avenue du Bassin Nord. La seconde aura lieu à Rivière-du-Loup, le vendredi 17 octobre de 16 h à 20 h dans la salle Congrès B de l’Hôtel Levesque, au 171, rue Fraser. Enfin, nouveauté cette année, une clinique sera offerte au Témiscouata, le samedi 18 octobre de 10 h à 14 h au Centre récréatif PGR – Salle multifonctionnelle Desjardins, situé au 201, rue Jacques-Dubé à Témiscouata-sur-le-Lac.

Ces rendez-vous permettent aux citoyens de déposer sur place une demande complète, que ce soit pour un premier passeport ou pour un renouvellement, sans avoir à se déplacer jusqu’à Québec, Lévis ou Montréal.

Un service qui gagne en efficacité

Depuis bientôt dix ans, l’équipe de Bernard Généreux ajuste et améliore l’organisation de ces cliniques pour les rendre plus fluides et conviviales. Le député insiste sur le fait qu’elles sont devenues un service incontournable pour les voyageurs de la région.

« Depuis 2015, nous avons le plaisir de vous accompagner dans vos démarches de voyage. Année après année, nous avons amélioré l’organisation et le traitement des dossiers pour rendre votre visite simple, agréable et efficace. Nous avons déjà aidé des centaines de familles, de jeunes et de résidents de la région à préparer leurs passeports pour vivre des expériences mémorables à l’étranger, et nous sommes heureux de continuer cet automne », a déclaré M. Généreux.

Pour l’occasion, le député et son équipe seront appuyés d’un photographe professionnel et de bénévoles afin d’aider les participants pas à pas. Les citoyens recevront sur place l’accompagnement nécessaire pour remplir les formulaires et obtenir des réponses à leurs questions.

Documents et coûts à prévoir

Il est par ailleurs fortement recommandé que le répondant accompagne le requérant afin d’authentifier son identité. Chaque demande doit être accompagnée de l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994, ainsi que les coordonnées de deux personnes non apparentées qui connaissent le demandeur depuis au moins deux ans.

Les coûts sont de 160 $ pour un passeport adulte valide pour dix ans, de 120 $ pour un passeport adulte de cinq ans, et de 57 $ pour un passeport enfant valide pour cinq ans. Les paiements peuvent être effectués par carte de crédit, mandat-poste ou chèque certifié à l’ordre du Receveur général du Canada. Un service de photos sera également disponible sur place, au prix de 17,50 $ taxes incluses.

Le délai de traitement est actuellement estimé à quatre à six semaines, ce qui permet aux voyageurs de planifier à temps leur séjour à l’étranger.

Bien se préparer

Afin de réduire le temps d’attente, il est recommandé d’imprimer et de remplir à l’avance le formulaire officiel de demande. Une liste de vérification complète des documents nécessaires est disponible sur le site internet du député, à l’adresse www.bernardgenereux.ca/passeport.