Côté Est grand gagnant du prix Aliments du Québec au menu

Le restaurant Côté Est de Kamouraska a été couronné grand gagnant de la septième édition du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu. La distinction, qui reflète un engagement exceptionnel envers la valorisation des produits locaux et la richesse du terroir québécois, a été remise récemment lors de la présentation des célébrations entourant les 10 ans du concours, à Longueuil.

Cette reconnaissance met en lumière l’approche unique et immersive de Côté Est, qui marie saveurs régionales et créativité culinaire. « La véritable victoire, c’est de se sentir entouré dans une mission commune, celle de valoriser les produits d’ici », affirme Perle Morency, copropriétaire de Côté Est, fondé en 2012 avec son conjoint, le chef Kim Côté.

« Côté Est célèbre les saveurs uniques du Bas-Saint-Laurent, en harmonie avec la richesse naturelle du Kamouraska entre littoral, terres agricoles et forêt. Grâce à des partenariats étroits avec des producteurs locaux, le restaurant propose des plats qui reflètent la diversité du terroir, de la semence à l’assiette. À travers une offre variée qui inclut une buvette gastronomique, une cantine estivale, une boutique d’artisans et des expériences culinaires mariant cueillette et gastronomie, l’écosystème de Côté Est propose une expérience immersive, où chaque plat devient une rencontre avec le savoir-faire local. Ce restaurant incarne la passion, la créativité et l’excellence des saveurs régionales », lit-on dans le descriptif du restaurant présenté par Aliments du Québec au menu.

« Côté Est est un exemple remarquable dont l’ensemble de l’industrie peut s’inspirer. Mettre le Québec dans l’assiette est la meilleure façon de soutenir nos producteurs et transformateurs », note Mathilde Laroche-Bougie, gestionnaire du programme Aliments du Québec au menu.

Un défi relevé avec passion

Les défis liés à l’approvisionnement en produits locaux — notamment l’argent et le temps investis — sont grands, mais Perle Morency estime que les efforts en valent la peine. « Il y a une part de risque à choisir des produits différents, mais c’est aussi une démarche valorisante. Participer à l’éducation des consommateurs et cultiver le goût pour les saveurs locales est un travail énergivore, mais essentiel », explique celle pour qui l’objectif va au-delà de l’assiette.

« Il s’agit de souveraineté alimentaire. Ça ne signifie pas renoncer aux produits d’ailleurs, mais plutôt d’offrir aux consommateurs le choix prioritaire des produits locaux. On ne pourra jamais se passer de café, de chocolat ou d’olives, mais ce qui importe, c’est de pouvoir choisir d’abord des produits d’ici avant de se tourner vers ceux d’ailleurs. C’est ça qui nous permettrait d’assurer une véritable sécurité alimentaire, tout en renforçant notre identité culinaire », explique-t-elle. Cette vision illustre bien l’équilibre recherché entre ouverture sur le monde et valorisation des richesses locales.

Une reconnaissance inspirante

Ce prix s’ajoute à une liste impressionnante de distinctions obtenues par Côté Est au fil des années, des Lauriers de la gastronomie à Aliment Québec. Ces honneurs, bien qu’appréciés, ne sont pas une finalité pour Perle Morency. « J’espère que cela inspirera d’autres restaurateurs à se joindre à cette mission pour faire évoluer les produits d’ici. »

Aliments du Québec a également souligné les efforts des deux autres finalistes de cette édition : à Sainte-Adèle, le restaurant Recto Verso, et l’Auberge des Glacis à L’Islet, sous la direction de Nancy Lemieux.