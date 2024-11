Le CISSS du Bas-Saint-Laurent devra couper 34 M$

Dans une lettre interne adressée aux membres du personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le ministère de la Santé et des Services sociaux informe son souhait d’éliminer 90 % des déficits des CISSS de la province, ce qui représente dans nos régions 34 M$. Le syndical émet de vives inquiétudes.

Le déficit anticipé du CISSS pour l’année 2024-2025 aurait déjà atteint 38 millions $, dont 30 seraient en très grande partie directement attribuables au recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI). « Le Ministère avait autorisé le déficit de 30 millions $ relié à la MOI, ramenant le déficit à éliminer à 8 millions $. Toutefois, il vient de demander à l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux d’accélérer la résorption de toute forme de déficit », affirme le PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr Jean-Christophe Carvalho.

Le représentant national de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) au Bas-Saint-Laurent, Simon Dubé, estime quant à lui que l’annonce d’éliminer 90 % du déficit du CISSS du Bas-Saint-Laurent aura inévitablement un impact sur l’offre de service. « On nous avait des coupures de 8 M$ — ce qui nous alarmait déjà —, pour nous dire aujourd’hui que celles-ci seraient de l’ordre 34 M$. Le budget du CISSS bas-laurentien est de 1,1 G$, dont les trois quarts servent à payer la masse salariale. »

Du côté patronal, on souhaite arriver à l’objectif fixé dans la plus grande harmonie.