Coupe Desjardins 2024 : Saint-Pacôme au premier rang

La première ronde de la septième édition de la Coupe Desjardins 2024 a eu lieu le 11 août dernier au Club de golf Saint-Pacôme. Les joueurs et joueuses des quatre clubs ont disputé cette classique annuelle sous un soleil radieux, malgré les grands vents. Toutefois, c’est l’équipe hôte qui s’en est le mieux tirée, en atteignant le premier rang.

En effet, après la première ronde, Saint-Pacôme obtient 12 points avec six victoires et trois défaites. Suivent Rivière-du-Loup, Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli qui sont tous à égalité avec huit points chacun, soit quatre victoires et cinq défaites.

Voici les joueurs et joueuses des équipes qui ont remporté leur partie:

Montmagny : l’équipe de Samuel Proulx et Jean David, François Gaudreau et Sylvain Lamarre, Marie-Claude Frechette et Odette Turcotte, ainsi que l’équipe de Suzanne Brousseau et Frederick Morin. Rivière-du-Loup : Benoît Leclerc et Patrick Lemay, Anthony Bourré et Mathieu April-Godbout, Gilles Lavoie et Fred Saucier, Gaston Lemieux et Rino Leblanc. Saint-Pacôme : Michaël Laboissonnière et Sylvie Pelletier, Suzanne et Ghislaine Dubé, Marco et Louise Pelletier, Samuel Sirois et Jean Grenier, Raphaël Giguère et Jason Dubé, Maxime St-Gelais et Jean-Louis Violette. Saint-Jean-Port-Joli : Vincent Dubé et Mario Gaulin, François Gaudreau et Maxime Goulet-Bernier, Normand Lachance et Yvan Gallagher, Jean-Philippe Cloutier et Sylvain Gamache.

La ronde finale de la Coupe Desjardins aura lieu le dimanche 15 septembre au Club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.