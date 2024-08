Une rentrée scolaire sous de bons augures dans Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le retour en classe approche pour les quelque 7000 élèves du territoire du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Malgré les défis de recrutement auxquels sont confrontées de nombreuses régions du Québec, la rentrée s’annonce positive pour le CSS.

« Nous sommes en très bonne position cette année, avec la majorité des postes comblés et un effectif enseignant stable », se réjouit Antoine Déry, directeur général du CSS. La rentrée débutera avec un nombre minimal de postes à pourvoir, principalement au secondaire et dans les disciplines spécialisées. « Le travail acharné de notre équipe au cours des dernières semaines nous permet d’aborder cette rentrée avec optimisme », ajoute-t-il.

Ainsi, cette année, environ 600 enseignants prendront place dans les 34 établissements primaires et secondaires de la région, auxquels s’ajoutent le Centre d’éducation des adultes de La Pocatière et le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup. « Chaque classe au préscolaire et au primaire aura son titulaire qualifié, ce qui nous permet d’assurer une stabilité essentielle pour les élèves », souligne M. Déry.

Le CSS peut se targuer d’une situation enviable pour l’embauche de professionnels, puisque presque tous les postes sont pourvus. Cela inclut les éducateurs en milieu scolaire, les préposés aux élèves handicapés, et les techniciens en éducation spécialisée, des rôles cruciaux pour le bon fonctionnement des services aux élèves.

Portrait de la rentrée scolaire

Le nombre d’élèves des différents niveaux et secteurs d’enseignement est comparable à celui des années précédentes. Plus précisément, 6441 élèves seront présents dans les écoles préscolaires, primaires et secondaires de la région, dont 2305 dans la MRC de Kamouraska et 4136 dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir accueillera près de 800 élèves, dont environ 400 nouveaux, marquant une croissance notable dans ce secteur. Parallèlement, le Centre d’éducation des adultes comptera quelque 500 apprenants, un chiffre stable qui témoigne de l’importance de l’éducation continue dans la région.

Au-delà des chiffres, cette rentrée se distingue par de nouvelles initiatives mises en place pour soutenir les élèves et leurs familles. Celle-ci vise à promouvoir la saine alimentation et à soutenir les élèves de manière équitable. Les détails de ce programme seront dévoilés plus tard.

« À quelques jours de la rentrée du 30 août, nos écoles sont prêtes à recevoir les élèves dans un environnement sécuritaire et propice aux apprentissages », conclut Antoine Déry.