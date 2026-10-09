Courir 470 kilomètres contre le cancer

Le cancer est un véritable fléau. Même si la recherche fait des avancées importantes, la maladie continue de faire son lot de victimes. C’est ce qui est arrivé à Véronique Dumont, dont la mère Gervaise est décédée des suites d’un cancer en 2016. La jeune femme a décidé de lui rendre hommage en courant les 470 kilomètres séparant Longueuil, sur la rive sud de Montréal, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Le défi, appelé Projet Kamouraska, est réalisé au profit de la Fondation Gervaise-Dumont, un organisme à but non lucratif. « Ce trajet, c’est celui de la vie de ma mère. Gervaise est née dans le Kamouraska. En 1980, elle s’est établie à Longueuil, où je suis venue au monde l’année suivante, en 1981. À son décès en 2016, elle est retournée reposer dans sa terre natale, au cimetière de Saint-Alexandre-de-Kamouraska », explique Véronique Dumont.

L’objectif est de recueillir 20 000 $ pour la lutte contre le cancer. L’argent sera remis à l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ). Véronique ne souhaite pas vivre ces 470 kilomètres complètement seule. Les gens de la région sont invités à courir avec elle, à l’accompagner et à l’encourager au fur et à mesure qu’elle traversera les villages de notre coin de pays.

Sur huit jours de course à partir du 16 octobre, Véronique parcourra en moyenne près de 60 kilomètres par jour en suivant la route 132 le long du fleuve Saint-Laurent, avec des étapes à Saint-Hyacinthe, Drummondville, Victoriaville, Lévis, Montmagny et La Pocatière. Au-delà de l’exploit sportif, le projet porte un message : celui que l’activité physique est un puissant vecteur de santé tant physique que mentale.

« Chaque kilomètre, je le cours pour ma mère, et pour toutes les familles touchées par le cancer. Je veux transformer ma peine en quelque chose de lumineux et d’utile », note Véronique Dumont, instigatrice du projet. La population est particulièrement invitée à l’accueillir le 24 octobre au cimetière de Saint-Alexandre, où repose sa mère Gervaise.

L’aventure culminera le samedi 24 octobre par un gala-bénéfice à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. La soirée, qui accueillera la navigatrice Mylène Paquette à titre de conférencière, réunira la communauté autour d’un cocktail d’accueil, d’un souper, et de la remise officielle des fonds à l’ACEQ.

En plus de soutenir Véronique, la population est invitée à soutenir la cause en faisant un don, ou en parrainant un kilomètre du parcours. Le grand public pourra suivre sa progression quotidiennement sur les réseaux sociaux. Tous les détails, le parcours et le formulaire de don sont accessibles à projetkamouraska.com.