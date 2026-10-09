Franc succès pour le Festival des champignons forestiers du Kamouraska

Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska a connu un franc succès à l’occasion de sa onzième édition. Présenté sur deux fins de semaine, l’événement a rassemblé des milliers de passionnés, de curieux, d’entrepreneurs, de chercheurs et de gourmands autour d’une programmation riche en découvertes, mettant à l’honneur les champignons et leurs potentiels culinaires, technologiques et touristiques.

Cette année, la gastronomie a occupé une place centrale dans les festivités. Les visiteurs ont pu vivre des expériences uniques grâce au Festin mycologique présenté au restaurant Côté Est, et au Brunch mycologique de la microbrasserie Tête d’allumette qui ont mis en vedette les talents de Jean-Gabriel Martin, de la Fromagerie du Presbytère, de Kim Côté et sa brigade, ainsi que de Martin Desautels et son équipe. Ces rendez-vous ont permis de découvrir toute la richesse des produits du Kamouraska à travers des accords et des créations culinaires inspirés des saveurs forestières.

La programmation a également bénéficié de la présence de plusieurs invités de renom, dont Madame Gin qui a proposé des ateliers de dégustation de « champispiritueux » et une conférence sur la neurogastronomie, ainsi que Loounie Cuisine qui a partagé sa passion pour la cuisine végétale et les champignons auprès des festivaliers.

Parmi les nouveautés de cette édition figurait la première compétition culinaire du Festival, présentée en collaboration avec Ricardo, les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, l’Atelier du grand frêne et Metro Lebel. Cette compétition a mis en lumière la créativité de la relève gastronomique, et d’inspirer les participants à utiliser davantage les champignons dans leur cuisine. Le jury a couronné le jeune cuisinier Mathias Bossé dont la création a su se démarquer par son originalité et sa mise en valeur des produits du territoire. Le Festival a aussi distingué les concurrentes Nathaëlle Lemieux et Sarah Thériault qui ont respectivement obtenu les deuxième et troisième places.

Vulgarisation et valorisation

Le Festival a aussi continué sa mission de vulgarisation et de valorisation de la science mycologique avec des conférences, des ateliers et des activités. La visite de l’usine en mycotechnologies de Biopterre, la conférence de Bruno Boulet sur la biodiversité des forêts, et l’atelier sur les truffes du Québec avec la spécialiste Véronique Cloutier ont été des moments forts. « De toutes les excursions que j’ai faites lors de mes formations sur les truffes indigènes, je n’ai jamais trouvé autant de truffes qu’aujourd’hui ! » annonçait avec enthousiasme la spécialiste.

Réalisé en collaboration avec Mycosphæra et la Fondation canadienne de la faune, le Mycoblitz a mobilisé citoyens et passionnés afin de contribuer à documenter la biodiversité fongique du territoire à travers l’application iNaturalist.

Le Marché aux champignons Desjardins, la Zone Bouffe, la Zone Conférences Biopterre, les excursions en forêt, les dégustations et les activités familiales ont également connu un excellent achalandage tout au long de l’événement, confirmant l’intérêt grandissant du public pour la mycologie sous toutes ses formes.

« Le succès de cette onzième édition témoigne de l’engouement croissant pour la mycologie, et de la capacité du Kamouraska à réunir science, gastronomie et innovation dans un même événement. Nous sommes extrêmement fiers du travail réalisé par les partenaires, les bénévoles, les entrepreneurs, et tous les acteurs qui contribuent année après année au rayonnement de notre territoire », souligne Nancy Dubé, préfète de la MRC de Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska