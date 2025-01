Couverture cellulaire : Mathieu Rivest annonce trois nouveaux sites au Kamouraska

Rien n’était prévu pour le Kamouraska dans la deuxième phase de construction de sites cellulaires visant à améliorer la couverture au Québec. Pourtant, 18 nouveaux sites sur la centaine annoncés ont récemment été ajoutés. Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a profité de cette occasion pour obtenir trois sites supplémentaires pour la Côte-du-Sud, mais cette fois-ci au Kamouraska. L’annonce a eu lieu le lundi 27 janvier à Mont-Carmel.

« Je suis très fier d’avoir annoncé la construction de trois nouveaux sites cellulaires au Kamouraska. Les citoyens de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, de Mont-Carmel, de Saint-Denis-De La Bouteillerie, ainsi que des régions périphériques pourront bénéficier d’une meilleure connectivité. Cet ajout permettra une amélioration de leur qualité de vie, tant sur le plan de la sécurité que de la vitalité économique. Nous continuerons notre travail sur le déploiement de la connectivité partout sur le territoire de la Côte-du-Sud », déclare Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

Ces trois sites s’ajoutent ainsi aux sept déjà annoncés au mois de novembre dernier pour l’ouest du comté, en l’occurrence Saint-Marcel, Saint-Damase-de-L’Islet, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Saint-Omer, Saint-Cyrille-de-Lessard, et Sainte-Apolline-de-Patton.

Un grand pas

Bien que l’ajout de trois tours cellulaires n’entraîne pas la couverture de l’entièreté du territoire de la MRC de Kamouraska, le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant, qui avait fait de ce dossier son principal cheval de bataille, s’est fortement réjoui de cette avancée. « Il n’y a peut-être pas encore d’annonce pour le secteur du lac de l’Est, mais ces trois tours sont très importantes pour nos citoyens. Il faut rappeler que cela fait cinq ans que nous travaillons sur ce dossier », commente-t-il.

Pour le préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy, il s’agit d’un pas dans la bonne direction. « Nous sommes très contents, même si l’annonce de ce matin ne couvrira pas l’ensemble du territoire. Il faut toutefois dire que c’est un début, dans une phase qui était déjà fermée. En théorie, nous n’avions pas accès à cette phase-là. Au moins, on fait partie de l’équation, et les tours seront installées dans des secteurs où la couverture cellulaire était encore plus problématique, même si tout le Kamouraska éprouve des problèmes à ce niveau », explique-t-il.

Questionné également sur le travail du député Rivest dans ce dossier névralgique pour le Kamouraska, Sylvain Roy n’avait que des félicitations à lui adresser, en se gardant néanmoins une certaine réserve pour la suite des événements.

« Dans ce dossier-là, oui absolument! Mais, je vais être totalement content quand je vais savoir que tout le Kamouraska a le nombre d’antennes dont il a besoin », dit-il, avant d’ajouter en boutade : « C’est un début, mais on va garder la température de l’eau assez chaude quand même ».

L’adjoint parlementaire du ministre des Finances et responsable du volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité, le député d’Orford Gilles Bélanger, présent pour l’occasion, a souligné l’importance d’une telle annonce pour le secteur. « Les régions qui bénéficieront de ces nouvelles infrastructures, dont le Kamouraska, verront rapidement la différence. Là où leurs citoyens pouvaient se sentir isolés, nous améliorons les communications quotidiennes. Autant pour les loisirs que pour le travail, cette couverture cellulaire étendue facilitera la vie de celles et de ceux qui se trouvent dans les endroits concernés. Les services touristiques offerts au Kamouraska n’en seront, eux aussi, que de meilleure qualité. Un plus pour l’économie régionale! Nous continuons la réalisation de notre engagement », précise-t-il.

Ces constructions surviennent dans la phase 2 des travaux d’amélioration de la couverture cellulaire, prévue dans le cadre du budget 2024-2025 et annoncée le 13 mars dernier. Le projet représente une enveloppe de 170 M$, en plus des 16,4 M$ annoncés lors de la mise à jour économique du 21 novembre 2024. Ce minimum de 118 nouveaux chantiers de construction de sites cellulaires s’ajoute aux 84 emplacements prévus dans la phase 1, dont la construction est déjà bien entamée.

« L’entreprise Bell est fière de collaborer avec le gouvernement du Québec pour offrir une meilleure connectivité aux habitants et aux visiteurs de la région du Kamouraska. Grâce à ces trois nouveaux sites cellulaires, les collectivités de Mont-Carmel, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de Saint-Denis-De La Bouteillerie bénéficieront de la rapidité et de la fiabilité des réseaux 5G et LTE de Bell », conclut Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales chez Bell.