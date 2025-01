Un accueil touristique repensé au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent amorce une réflexion sur l’accueil touristique en conviant les acteurs du milieu à une consultation publique le mardi 28 janvier à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Cette initiative vise à repenser les stratégies en matière d’information et de signalisation touristique afin de mieux répondre aux besoins des visiteurs.

« Il est impératif de moderniser nos approches pour rester compétitifs et offrir une expérience à la hauteur des attentes », affirme Pierre Levesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Selon lui, la consultation est une occasion en or pour les intervenants du secteur de faire entendre leur voix, et de contribuer à l’élaboration d’un plan d’action concret.

Depuis 2016, une baisse de fréquentation de 49 % a été observée dans les lieux d’accueil touristique de la région, malgré une augmentation du nombre de visiteurs sur le territoire. « Ces chiffres démontrent un décalage entre l’offre et les besoins réels des touristes. Nous devons nous adapter aux nouvelles tendances, et revoir nos façons de faire », souligne M. Levesque. Il précise que la multiplication des outils d’accueil, et les disparités constatées dans leur utilisation constituent un enjeu majeur.

Cette démarche de consultation s’inscrit dans une volonté de concertation régionale visant à établir des solutions adaptées. « Nous avons déjà consulté plusieurs groupes d’intérêt cet automne, mais il est essentiel que tous ceux qui se sentent interpellés participent à la rencontre du 28 janvier », insiste M. Levesque. Les idées recueillies permettront de bâtir un nouveau plan de déploiement du réseau d’accueil touristique, dont les orientations seront dévoilées le 19 mars prochain lors du colloque de l’industrie touristique à Rimouski.

Tourisme Bas-Saint-Laurent, mandaté par le ministère du Tourisme pour gérer l’accueil, l’information et la signalisation touristique, entend tirer parti de cette consultation pour optimiser ses actions sur l’ensemble du territoire. « Nous devons conjuguer nos efforts pour que chaque visiteur reparte avec une impression positive et une envie de revenir », conclut M. Levesque. Les personnes intéressées peuvent confirmer leur présence en communiquant avec Tourisme Bas-Saint-Laurent par téléphone ou par courriel.