Le Pavage Jirico triomphe

Un calendrier de trois rencontres était au programme le week-end du 24 janvier dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud, deux d’entre eux étant à l’affiche le vendredi. Ayant la possibilité de décrocher dès ce week-end le championnat de la saison régulière, les Mercenaires de Lotbinière devront attendre, eux qui ont subi leur premier revers sur la route cette saison du côté de Montmagny. Notons également des gains du Pavage Jirico et des Éperviers à domicile.

Le Pavage Jirico blanchit le Plastiques Moore

Dans le premier match du week-end présenté vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une poussée de quatre buts sans réplique, en troisième période, a permis au Pavage Jirico de prendre la mesure du Plastiques Moore de Saint-Damien par la marque de 4-0. Après deux périodes sans but, Édouard Ouellet a profité d’un avantage numérique, à 5 h 59 en 3e, pour donner les devants aux locaux, ce but allant devenir celui de la victoire. Félix-Antoine Lévesque avec son 1er de l’année à 7:14, Marc-Olivier Caron avec son 3e de la saison à 12:35 et Frédérick Dionne, dans un filet désert à 17:47, ont marqué pour le Pavage Jirico. Le blanchissage est allé à la fiche du gardien Félix-Antoine Leblond qui a bloqué les 31 tirs dirigés contre lui, Samuel Fournier cédant à quatre reprises sur les 32 tirs du Pavage Jirico.

Le Décor Mercier s’impose devant les Mercenaires

Devant 374 personnes réunies à l’aréna de Montmagny, également vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière ont subi un premier revers sur la route cette saison, s’inclinant 6-3 devant le Décor Mercier. Après une première période sans but, les joueurs du Décor Mercier ont explosé en période médiane avec quatre buts sur 19 tirs, leurs adversaires ne pouvant résoudre l’énigme Jonathan Labrie qui a été parfait sur les 24 tirs de ses adversaires. Ce dernier a été solide tout au long du match, ne cédant qu’à trois reprises sur 58 tirs.

Benjamin Gagnon à 5:26 et François Gagnon, à 6:10, ont ouvert la marque pour les locaux avec deux buts en 44 secondes, Kim Rhoderick Côté creusant l’écart à 9 h 55 avec son 5e de la saison. Dave Gaumond a permis au Décor Mercier de porter la marque 4-0 à 16 h 18, Jean Daniel Gauthier inscrivant le 5e but des locaux à 1 h 7 en début de troisième.

Jordan Hewey, sans aide, a inscrit le premier but des visiteurs 18 secondes après Gauthier, les Mercenaires s’approchant à deux buts avec une poussée tardive en fin d’engagement, soit ceux de Guillaume Linteau sans aide à 15 h 42 et d’Alex Falardeau, sur une aide d’Olivier Patry, à 17 h 18. Jean Daniel Gauthier, avec son deuxième du match dans un filet désert, a scellé la victoire pour le Décor Mercier à 17 h 45.

Classement général

À deux semaines de la fin du calendrier régulier, hormis, possiblement, la première position, rien n’est décidé en ce qui a trait au classement final en vue des séries éliminatoires. Malgré leur revers à Montmagny, les Mercenaires de Lotbinière sont toujours seuls en tête avec 30 points en 18 parties, six de plus que Montmagny qui a disputé 17 parties.

Les Mercenaires n’ont besoin que d’un point de classement pour être sacrés champions de cette saison régulière, ce qu’ils tenteront d’obtenir à Saint-Jean-Port-Joli le 31 janvier ou à domicile contre Saint-Joseph le 7 février.

Avec sa victoire de vendredi, Montmagny dispose de trois points d’avance sur le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui a donc 21 points en 17 parties également, trois de mieux que Saint-Joseph (18 points en 18 matchs) et quatre de plus que Saint-Prosper avec 17 points en 18 matchs également. Le Giovannina (16 points en 16 matchs) est en sixième position, suivi du Plastiques Moore (14 points) et des Éperviers (12 points) qui ont disputé 18 matchs chacun.

Statistiques

Soulignons que la lutte pour le premier rang des pointeurs du circuit est plus que serrée : Édouard Ouellet, du Pavage Jirico domine avec 34 points, trois de plus que Joey Beaudoin de Lotbinière et quatre de mieux qu’Olivier Coulombe de Montmagny (30 points) qui est suivi de ses coéquipiers Sammy Dubois et Jean Daniel Gauthier avec 29 et 27 points.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de cinq parties sera présenté le week-end prochain, l’avant-dernier de la saison régulière. Le vendredi 31 janvier, Lotbinière sera à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30), Saint-Joseph recevra Sainte-Marie (21 h) et Saint-Prosper sera à Montmagny (21 h). Le dimanche 2 février, nous aurons droit aux affrontements entre Saint-Charles et Saint-Damien (14 h 30 à l’aréna J.E. Métivier) et au match-retour entre le Pavage Jirico et le Giovannina, à 15 h, au Centre Caztel.

Source : Serge Lamontagne, relationniste