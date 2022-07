De nouveaux appuis à la médecine vétérinaire à La Pocatière

De nouveaux appuis à l’enseignement de la médecine vétérinaire à La Pocatière plutôt qu’à Rimouski continuent de s’accumuler et dépassent désormais le milieu politique. L’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) et la presque totalité des Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent ajoutent leur poids aux revendications émanant du milieu régional, entre autres à la pétition portée par la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL).

Dans un communiqué émis par la CCKL, les coprésidents de l’ACCCA, M. Pierre Laroche et Mme Marie-Josée Morency, sont d’avis que La Pocatière est l’endroit idéal pour installer le futur Pavillon de médecine vétérinaire en raison de son long historique en enseignement et recherches dans le secteur agricole et agroalimentaire. « Le dynamisme des leaders et décideurs de la région devrait faciliter l’implantation et la croissance de ce nouvel outil au service de la population de Chaudière-Appalaches et l’Est-du-Québec. »