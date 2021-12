CPE : Grève générale illimitée pour La Farandole de La Pocatière

« Nous savons que chaque jour de grève amène des complications pour les parents et c’est fort dommage, déplore Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent. Dans les derniers jours, nous avons encore pu voir une multitude d’entre eux nous appuyer publiquement et c’est grandement apprécié par les travailleuses. Leur appui nous aide à mettre de la pression sur le gouvernement pour que le conflit se règle dans les plus brefs délais et c’est ce que nous voulons tous et toutes ».