Noël chez Napolie : une activité pour toute la famille

Ferme Napolie convie la population à une activité familiale les 18 et 19 décembre prochains sous le thème « Noël chez Napolie ».

De 14 h à 19 h, les visiteurs pourront rencontrer les animaux et les nourrir, essayer le tout nouveau manège Napolie en folie et visiter un décor féérique de Noël, le tout dans une ambiance festive des fêtes. Café et chocolat chaud seront offerts.

À la tombée du jour, les visiteurs pourront profiter des activités dans un décor illuminé. L’activité se déroulera directement chez la Ferme Napolie au 122, rue Lamartine Ouest, L’Islet.

Le coût est de 5 $ pour les enfants (18 ans et moins) et de 10 $ pour les adultes. Pour toute question concernant l’activité, il est possible de contacter la Ferme Napolie au 418 234-4543 ou de consulter leur page Facebook.

Source : Ferme Napolie