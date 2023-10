Curiosités culinaires de la Côte-du-Sud

En 1970, Mme Charles Gagné (Marie-Anna Lemieux) publiait un livre unique, Recettes de la Côte-du-Sud. Pourquoi s’est-elle intéressée à la cuisine régionale? Et qui est l’auteure de ce recueil?

Avec ces 200 recettes, ce livre nous fait découvrir le patrimoine culinaire de la Côte-du-Sud. Maria-Anna Lemieux a parcouru la région pour recenser, entre autres, une recette de soupe aux huîtres et lièvre de Mme Philias Pelletier de Sainte-Louise, une recette d’agneau provenant de Saint-Alexandre qui a un goût spécial en raison des herbes salées consommées par l’agneau en bordure du fleuve, et le pâté matelot de Rivière-Ouelle, concocté à partir de poulet, de porc et de bœuf. D’anciennes recettes de tourtières de Saint-Alexandre attirent l’attention. Bref, tout est là pour évoquer la cuisine familiale traditionnelle.

Côté fruits de mer, le ragoût blanc d’esturgeon et une recette d’anguille dite à la riveraine de Rivière-Ouelle piquent la curiosité. Pour se sucrer le bec, les grands-pères au sirop d’érable de Saint-Bruno ou de Saint-Eugène font honneur aux produits de l’érable. Les beignes de grand-mère et les croquignoles de Saint-Denis sont aussi à l’honneur. Le chapitre portant sur les liqueurs et alcools nous laisse sans voix. On y trouve le brandy des hauteurs à Sainte-Félicité, le vin de salsepareille à Saint-Roch-des-Aulnaies, et la liqueur de rhubarbe à Saint-Damase.

Reconnue comme une pionnière du mouvement des Cercles de Fermières sur la Côte-du-Sud, Maria-Anna Lemieux a voulu faire connaître le patrimoine culinaire de la région. En 1942, elle reçoit le titre de commandeur de l’Ordre du mérite agricole. Elle rédige plusieurs livres de cuisine, et une histoire de l’œuvre des Cercles de Fermières de 1915 à 1945. Publié avec la collaboration du Conseil de développement de la Côte-du-Sud, son ouvrage veut démontrer que la Côte-du-Sud est une région culturelle bien distincte.