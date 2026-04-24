Damien Robitaille à l’église Saint-Louis de Kamouraska

Dans le cadre de son événement-bénéfice annuel, la Fabrique de l’église Saint-Louis de Kamouraska présentera le concert solo du chanteur Damien Robitaille. L’activité a lieu le samedi 22 août à 20 h.

Après l’immense succès des concerts-bénéfice de Marc Hervieux, Mario Pelchat, Bruno Pelletier et Paul Piché, c’est au tour de Damien Robitaille de semer la joie et la bonne humeur en faisant vibrer l’église Saint-Louis de Kamouraska, joyau de notre patrimoine culturel et architectural.

Le chanteur franco-ontarien présentera ses plus grands succès, des chansons tirées de son récent album Ultraviolet, et des reprises de succès internationaux en jouant de tous les instruments, mettant en lumière ses talents de multi-instrumentiste.

Ses vidéos d’homme-orchestre interprétant des reprises de succès hyper populaires des Beatles, de Cyndi Lauper, de Louis Armstrong ou de Metallica, diffusées en ligne pendant la pandémie, ont séduit le monde entier. À ce jour, ce sont près de 400 capsules qui ont été partagées des centaines de millions de fois. Sa reprise de la chanson Pump Up the Jam du groupe Technotronic est devenue virale avec 10 millions de visionnements sur Twitter.

Sur scène, Damien Robitaille éblouit son public avec sa polyvalence, jonglant avec virtuosité entre les instruments et les styles musicaux. Des refrains entraînants aux balades poignantes, il captive son auditoire, et crée une atmosphère où règnent la complicité et la bonne humeur. Une expérience musicale à la fois intime et énergique, et une occasion de se rassembler dans une ambiance festive, où la musique et la convivialité se mêlent pour créer des instants de pur bonheur. Et par les temps qui courent, nous en avons bien besoin !

Les billets sont disponibles dès maintenant via la plate-forme zeffy.com, sous damien-robitaille-a-kamouraska, ou par téléphone auprès de Karine Guignard au 418 866-1785, ou de la Fabrique en contactant Nicole Lacasse au 418 492-2140.